ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня вечером в Москве пройдёт церемония закрытия 39 Московского Международного кинофестиваля (ММКФ). Он стал значимым культурным событием для киноотрасли и зрителей. Об этом перед закрытием форума сообщил президент киносмотра Никита Михалков.

«В этом году в основной программе ММКФ было показано 247 фильмов, в «Российских программах» - 123. Общее число фильмов - 406 полнометражных и короткометражных фильмов из 64 стран мира, сеансы посетили более 33 тысяч зрителей. Аккредитовано было 8 тысяч человек: 2233 - пресса, 5836 - участники и гости, в том числе 281 - иностранные участники и гости фестиваля», - сказал он.

Приз жюри российской кинокритики на Московском международном кинофестивале получили два фильма - российская картина «Мешок без дна» Рустама Хамдамова и аргентинская лента «Симфония для Аны» режиссеров Эрнесто Ардито и Вирны Молины. Специального упоминания удостоился «Апрельский сон длиной в три года» японского кинематографиста Рютаро Накагавы, который также получил приз Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ). Фильм Владимира Котта «Карп отмороженный» с Мариной Нееловой, Алисой Фрейндлих и Евгением Мироновым получил приз зрительских симпатий.