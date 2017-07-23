ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В период с 18 по 23 июля 2017 года 13 международный авиационно-космический салон "МАКС-2017" посетило более 452 000 человек. (23 июля посетило свыше 122 000 человек).

На охрану общественного порядка и безопасности на территории ЛИИ им. М.М. Громова было привлечено свыше 2500 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Росгвардии России.

Охрана общественного порядка обеспечена в полном объёме, серьёзных правонарушений не зафиксировано.