ОРЕАНДА-НОВОСТИ Массовые мероприятия, посвящённые празднованию Масленицы, которые прошли 26 февраля в Пскове, посетили 40 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.



Праздник прошел без грубых нарушений общественного порядка, отметили в УМВД России по Псковской области. Для обеспечения безопасности псковичей в местах проведения праздничных гуляний были задействованы около 100 сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих и членов добровольных народных дружин.



Для организации праздника Управление культуры администрации города привлекло более 200 артистов различных коллективов и сотрудников подведомственных учреждений. Более 100 работников УГХ и предприятий, работающих по муниципальным контрактам, обеспечивали уборку праздничного пространства. Ярмарочная торговля, которую организовали отдел потребительского рынка и услуг и муниципальное предприятие «Северо-западный центр социологии и маркетинга», была представлена 170-ю предприятиями торговли, общепита и ремесленниками.



Для гостей праздника были организованы несколько сценических и интерактивных площадок, блинный поединок, торговые ряды.