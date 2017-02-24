Мастера народных промыслов Камчатки представили "Мягкое золото" полуострова
24.02.2017, 12:15
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 24 февраля на Камчатке стартовала V региональная выставка-ярмарка «Пушнина и меха Камчатского края». Свои работы посетителям представили более 50 мастеров по выделке шкур и меха, а также народные умельцы, занимающиеся изготовлением сувениров и аксессуаров из натуральных материалов.
Участниками мероприятия стали представители родовых общин и творческих мастерских, общественных организаций и некоммерческих фондов. На единой площадке собраны более 2000 экспонатов, привезённых из разных районов края. В день открытия выставочные ряды посетил Губернатор региона Владимир Илюхин.
В рамках церемонии открытия выставки с приветствием к гостям и участникам мероприятия обратился заместитель Председателя Правительства Камчатского края Владимир Пригорнев.
В этом году выставка-ярмарка приурочена к открытию традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках «Берингия». Организаторы постарались максимально полно представить тему культуры и быта коренных жителей полуострова. Площадка оформлена в виде этнической деревни с несколькими ярангами. Свои творческие номера для гостей подготовили 7 коллективов национальных танцев, в том числе прославленный корякский ансамбль «Мэнго».
Посетителям предложено не только посмотреть на изделия мастеров, но и самим научиться делать национальные сувениры. Специальный мастер-класс в рамках выставки организован для детей. Юные посетители могут своими руками сделать обереги для участников «Берингии». Поделки будут переданы каюрам перед стартом гонки в селе Эссо.
«За первые 2 часа работы выставки её посетили более 1000 человек. Это показывает, насколько мероприятие популярно у населения, - отметил руководитель КВЦ-Инвест Владимир Русанов. - Выставка будет идти 3 дня, на протяжении которых жители и гости края смогут увидеть всё, что добывают и производят из меха на Камчатке, а также принять участие в мероприятиях культурно-развлекательной программы. Организована работа кинозала с редкими фильмами о Камчатке, подготовлены различные конкурсы на улице. В программе также - презентация собак охотничьих пород, дефиле в традиционных и современных меховых нарядах, дегустация блюд из рыбы, чая из камчатских трав и ягод.
Выставка будет работать до 26 февраля включительно.
Напомним, церемония открытия «Берингии-2017» пройдёт 25 февраля на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском. Гостей праздника ждёт насыщенная спортивно-развлекательная программа с участием певицы Ани Лорак. В рамках мероприятия состоятся традиционный парад каюров, заезды гонки-пролога и большой концерт.
Участниками мероприятия стали представители родовых общин и творческих мастерских, общественных организаций и некоммерческих фондов. На единой площадке собраны более 2000 экспонатов, привезённых из разных районов края. В день открытия выставочные ряды посетил Губернатор региона Владимир Илюхин.
В рамках церемонии открытия выставки с приветствием к гостям и участникам мероприятия обратился заместитель Председателя Правительства Камчатского края Владимир Пригорнев.
В этом году выставка-ярмарка приурочена к открытию традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках «Берингия». Организаторы постарались максимально полно представить тему культуры и быта коренных жителей полуострова. Площадка оформлена в виде этнической деревни с несколькими ярангами. Свои творческие номера для гостей подготовили 7 коллективов национальных танцев, в том числе прославленный корякский ансамбль «Мэнго».
Посетителям предложено не только посмотреть на изделия мастеров, но и самим научиться делать национальные сувениры. Специальный мастер-класс в рамках выставки организован для детей. Юные посетители могут своими руками сделать обереги для участников «Берингии». Поделки будут переданы каюрам перед стартом гонки в селе Эссо.
«За первые 2 часа работы выставки её посетили более 1000 человек. Это показывает, насколько мероприятие популярно у населения, - отметил руководитель КВЦ-Инвест Владимир Русанов. - Выставка будет идти 3 дня, на протяжении которых жители и гости края смогут увидеть всё, что добывают и производят из меха на Камчатке, а также принять участие в мероприятиях культурно-развлекательной программы. Организована работа кинозала с редкими фильмами о Камчатке, подготовлены различные конкурсы на улице. В программе также - презентация собак охотничьих пород, дефиле в традиционных и современных меховых нарядах, дегустация блюд из рыбы, чая из камчатских трав и ягод.
Выставка будет работать до 26 февраля включительно.
Напомним, церемония открытия «Берингии-2017» пройдёт 25 февраля на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском. Гостей праздника ждёт насыщенная спортивно-развлекательная программа с участием певицы Ани Лорак. В рамках мероприятия состоятся традиционный парад каюров, заезды гонки-пролога и большой концерт.