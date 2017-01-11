ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Мастерская Петра Фоменко приглашает посмотреть свой новый спектакль «Испанцы в Дании». Его жанр обозначен как фатальная мешанина, в которой сплелись комедия и драма, оперетта и балет, детектив и вампука.

Одноимённая пьеса, открывающая сборник «Театр Клары Гасуль» Проспера Мериме, в российском театре ставится впервые. Она основана на реальных событиях эпохи наполеоновских войн, а её герои — известные исторические личности. Это рассказ о любви, зародившейся в экстремальных обстоятельствах и изменившей ход истории. Она приходит неожиданно и оказывается выше политических убеждений, национальности и религии.

Мериме высмеивает в своей пьесе государственные игры, предрассудки и амбиции. Он иронизирует и над современным ему театром, пародируя романтический стиль последователей Шиллера и пафос испанских комедий, ломает постулаты и принципы французского классического театра. Весёлое остроумие автора-вольнодумца облечено в сложную, почти гротесковую театральную форму. Для публики такой эксперимент был в новинку.

Премьера спектакля прошла 27 декабря 2016 года.