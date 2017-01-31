Материалы из личного архива Валентина Распутина представлены на выставке "Живая душа России" в Москве
31.01.2017, 13:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 31 января 2017 года в Румянцевском зале отдела рукописей Российской государственной библиотеки (Москва) открывается выставка «Живая душа России», посвящённая 80-летию со дня рождения Валентина Григорьевича Распутина, русского писателя-классика, публициста, общественного деятеля.
Уникальные архивные материалы из личного архива Валентина Распутина, хранящиеся в отделе рукописей Российской государственной библиотеки, открывают новые грани творчества писателя, отражают его духовно богатый внутренний мир. Экспозиция подробно освещает его биографию, творческую, общественную и политическую деятельность, литературные вкусы и пристрастия, взаимоотношения с писателями-современниками, пребывание на Афоне и в Оптиной пустыни, работа по защите озера Байкал.
Большинство из представленных документов — новые поступления, полученные от родных, близких и знакомых писателя. Посетители выставки увидят рукопись последней повести «Дочь Ивана, мать Ивана»; рассказов «В больнице», «Поминный день»; очерков «Кругобайкалка» и «Транссиб».
Большое место отведено письмам: переписке с Виктором Астафьевым, Фёдором Абрамовым, Александром Солженицыным, Евгением Носовым, актёрами Валерием Золотухиным и Михаилом Кузнецовым, близкими, друзьями, читателями, единомышленниками.
Отдельные витрины посвящены интересным, но малоизвестным фактам из жизни Валентина Григорьевича Распутина — его участию в экспедиции по погружению на дно Байкала в глубоководном аппарате «Мир», съёмкам фильма «Прощание» Ларисы Шепитько и Элема Климова, театральным постановкам. Представлена благотворительная деятельность писателя. Экспонируются экслибрисы, изготовленные художниками России и Китая.
Уникальные архивные материалы из личного архива Валентина Распутина, хранящиеся в отделе рукописей Российской государственной библиотеки, открывают новые грани творчества писателя, отражают его духовно богатый внутренний мир. Экспозиция подробно освещает его биографию, творческую, общественную и политическую деятельность, литературные вкусы и пристрастия, взаимоотношения с писателями-современниками, пребывание на Афоне и в Оптиной пустыни, работа по защите озера Байкал.
Большинство из представленных документов — новые поступления, полученные от родных, близких и знакомых писателя. Посетители выставки увидят рукопись последней повести «Дочь Ивана, мать Ивана»; рассказов «В больнице», «Поминный день»; очерков «Кругобайкалка» и «Транссиб».
Большое место отведено письмам: переписке с Виктором Астафьевым, Фёдором Абрамовым, Александром Солженицыным, Евгением Носовым, актёрами Валерием Золотухиным и Михаилом Кузнецовым, близкими, друзьями, читателями, единомышленниками.
Отдельные витрины посвящены интересным, но малоизвестным фактам из жизни Валентина Григорьевича Распутина — его участию в экспедиции по погружению на дно Байкала в глубоководном аппарате «Мир», съёмкам фильма «Прощание» Ларисы Шепитько и Элема Климова, театральным постановкам. Представлена благотворительная деятельность писателя. Экспонируются экслибрисы, изготовленные художниками России и Китая.