Майские праздники в городе: ретрокостюмы, эстафета и выставка о шестидесятниках
29.04.2017, 12:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В первые майские праздники в Москве можно будет посетить фестиваль "Ретропарк" и узнать, каким было излюбленное место отдыха москвичей в XIX–XX веках, сходить на выставку "Шестидесятники. Отдых" и познакомиться с биографией поэтов той эпохи, а также принять участие в празднике по случаю открытия летнего сезона в "Лужниках".
Легкоатлетическая эстафета в "Лужниках"
Дата: 29 апреля
Время: 10:00–13:00
Место: олимпийский комплекс "Лужники", Лужнецкая набережная, дом 24
В весенней легкоатлетической эстафете в "Лужниках" примут участие сборные вузов, административных округов и различных организаций. Спортсмены пробегут дистанции протяженностью от 150 до 1130 метров. Главным призом эстафеты станет серебряный ларец - раритетное произведение искусства ручной работы.
Майские праздники в городе: ретрокостюмы, эстафета и выставка о шестидесятниках. Официальный сайт Мэра Москвы
Фестиваль "Ретропарк"
Дата: 29 апреля
Время: 11:00–19:00
Место: парк "Сокольники", улица Сокольнический Вал, владение 1
Гости семейного фестиваля "Ретропарк" узнают, каким было излюбленное место отдыха москвичей в XIX–XX веках. Откроет фестиваль детский шахматный блиц-турнир "Битва умов". У эстрады "Ротонда" будет работать "Музейный шатер", где гостей ждут мастер-классы и старинные настольные игры. А еще здесь пройдут бесплатные экскурсии по выставке "Парк культуры и моды. Наряды прошлых лет в "Сокольниках"".
От эстрады "Ротонда" до Песочной аллеи раскинется "Антикварная барахолка". Здесь можно будет поучаствовать в мастер-классе коллекционера Елены Кренцель. Она даст рекомендации, как самостоятельно выбирать предметы старины и отличать подлинные вещи от подделок. Необходима регистрация.
В "Саду астрономов" развернется интерактивная площадка "Игры нашего детства". Команда из "Школы абсолютно бесполезных вещей" устроит спортивные мастер-классы для детей. Ребята увидят современные аналоги старинных игр - бильбоке и серсо, научатся кататься на одноколесном велосипеде - уницикле, поиграют в классики и попрыгают через резиночку. А в беседке "Сада астрономов" сделают зону с настольными играми, где взрослые и дети сразятся в шахматы, шашки, домино, а также в дореволюционные игры.
Духовой оркестр "Джаз-банда Валерия Букреева" сыграет популярные мелодии прошлых лет и погрузит слушателей в мир подлинного акустического джаза.
Майские праздники в городе: ретрокостюмы, эстафета и выставка о шестидесятниках. Официальный сайт Мэра Москвы
Конкурс ретрокостюма "Дефиле в парке"
Дата: 29 апреля
Время: 15:00–18:00
Место: парк "Сокольники", улица Сокольнический Вал, владение 1
Главным событием фестиваля в "Сокольниках" станет конкурс ретрокостюма "Дефиле в парке". Участники пройдут торжественным парадом в сопровождении духового оркестра по главной площади парка. Гости фестиваля смогут увидеть одежду нескольких эпох. Жюри будет оценивать не только костюм, макияж, прическу и аксессуары, но и соответствие образа духу эпохи.
Майские праздники в городе: ретрокостюмы, эстафета и выставка о шестидесятниках. Официальный сайт Мэра Москвы
Спортивный праздник
Дата: 30 апреля
Время: 12:00–14:00
Место: Перовский парк, улица Лазо, владение 7
В Перовском парке пройдет спортивный праздник, посвященный дню Весны и Труда. Участвовать смогут дети дошкольного и младшего школьного возраста, а также их родители. Они поиграют в гигантский уличный боулинг и пройдут импровизированную полосу препятствий. Самым маленьким гостям предложат сделать зарядку и поучаствовать в "Веселых стартах". Также в программе - выступления спортсменов и артистов, конкурсы и викторины.
Майские праздники в городе: ретрокостюмы, эстафета и выставка о шестидесятниках. Официальный сайт Мэра Москвы
Концерт "Мелодии весны"
Дата: 30 апреля
Время: 16:00–18:00
Место: музей-усадьба "Люблино", улица Летняя, дом 1, строение 1
В Розовом зале музея-усадьбы "Люблино" 30 апреля прозвучат арии, романсы и песни в исполнении лауреатов международных конкурсов Риссалы Али (сопрано) и Александра Метлова (баритон). Также в концерте примет участие Елена Суворова (флейта).
Музыканты исполнят произведения Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта, Петра Чайковского, Габриеля Форе, Иоганна Штрауса и Дмитрия Шостаковича.
Майские праздники в городе: ретрокостюмы, эстафета и выставка о шестидесятниках. Официальный сайт Мэра Москвы
Концерт "Музыка весны"
Дата: 30 апреля
Время: 17:00–19:00
Место: Дом Гоголя, Никитский бульвар, дом 7а
А в музыкально-театральной гостиной Дома Гоголя пройдет концерт лауреатов российских и международных конкурсов Ксении Молоковой (флейта), Влады Понятовской (скрипка) и Алены Барамидзе (флейта). В программе - произведения русских и западных композиторов.
Майские праздники в городе: ретрокостюмы, эстафета и выставка о шестидесятниках. Официальный сайт Мэра Москвы
Экскурсии по выставке "Остановка "ДК "ЗИП""
Дата: 30 апреля - 1 мая
Время: 13:00–20:00
Место: Московский музей современного искусства, Ермолаевский переулок, дом 17
30 апреля и 1 мая посетителей Московского музея современного искусства ждут экскурсии по выставке "Остановка "ДК "ЗИП"". Гости узнают, что такое современная утопия, обсудят главные идеи выставки и смогут поиграть в пинг-понг по новым правилам.
"ЗИП" - творческий коллектив из Краснодара, образованный в 2009 году. В музее представлены его экспозиции "Сейчас", "Позавчера", "Потом" и "БАРселона". "Сейчас" знакомит с проектами, которыми занимаются художники в настоящее время. "Позавчера" расскажет о начале творческого пути арт-группы. Экспозиция "Потом" предлагает взглянуть на вымышленное будущее с утопическими островами, людьми и дельфинами. "БАРселона" - прообраз реального бара в Краснодаре, где встречаются, чтобы обсудить работу и посмотреть на больших экранах любимые клипы.
Экскурсии пройдут в 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00. Необходима предварительная регистрация.
Майские праздники в городе: ретрокостюмы, эстафета и выставка о шестидесятниках. Официальный сайт Мэра Москвы
Открытие летнего сезона в "Лужниках"
Дата: 1 мая
Время: 11:00–18:00
Место: олимпийский комплекс "Лужники", Лужнецкая набережная, дом 24
Городской праздник "Открытие летнего сезона в "Лужниках"" пройдет 1 мая. Посетители смогут оценить более 15 спортивных и развлекательных площадок, увидят выступления лучших российских экстремальных команд и большой концерт с участием известных исполнителей и музыкальных коллективов. Также в течение дня будут выступать популярные московские диджеи.
В программе - открытый чемпионат Москвы по ВМХ/МТВ-фристайлу в дисциплине "дерт"; квалификация к чемпионату России по самокату Russian Scooter Championship 2017 в категории "любители", турнир по мини-футболу и другие соревнования.
В зоне "Активный отдых третьего тысячелетия" гости познакомятся с новинками в сфере активного отдыха и досуга, примут участие в мастер-классах, оценят площадку бампербола и спортивные гаджеты: мобильные прыжковые ходули, электроскейт, сигвей-электроскутер и электросамокат. Юных посетителей ждет множество конкурсов, аттракционов и увлекательных игр.
Майские праздники в городе: ретрокостюмы, эстафета и выставка о шестидесятниках. Официальный сайт Мэра Москвы
Пешеходная экскурсия "На Большом Каретном"
Дата: 1 мая
Время: 15:00–16:30
Место: площадь Петровские Ворота
1 мая поклонники Владимира Высоцкого смогут поучаствовать в пешеходной экскурсии "На Большом Каретном". Им расскажут о поэте, доме, где он жил с отцом и мачехой, школе, в которой учился, и о его первых друзьях.
Начало экскурсии в 15:00. Сбор около памятника Высоцкому на площади Петровские Ворота. Необходима предварительная регистрация по телефону: 8 (495) 915-45-58 или по электронной почте. Контакты Дома Высоцкого на Таганке можно найти здесь.
Майские праздники в городе: ретрокостюмы, эстафета и выставка о шестидесятниках. Официальный сайт Мэра Москвы
Выставка "Шестидесятники. Отдых"
Дата: 1 мая - 4 сентября
Время: 11:00–22:00
Место: Музей Парка Горького, Крымский Вал, дом 9
С 1 мая по 4 сентября в Музее Парка Горького будет проходить выставка, посвященная шестидесятникам. Посетители увидят, как проводили свободное время представители этого поколения. Экспозиция включает редкие кадры и артефакты из архива парка, а также предметы быта из частных собраний и коллекции Московского музея дизайна.
Выставка расскажет и о поэтах-шестидесятниках: Белле Ахмадулиной, Роберте Рождественском, Андрее Вознесенском и Евгении Евтушенко. В рамках экспозиции также покажут общепит 1960-х годов - кафе и рестораны. В одной из витрин музея выставят несколько предметов быта, а на экранах будет идти комедия Эльдара Рязанова "Дайте жалобную книгу".
Стоимость билета на выставку - 300 рублей, льготного - 150 рублей. Музей работает ежедневно, кроме понедельника, с 11:00 до 23:00 (касса открыта до 22:00).
Легкоатлетическая эстафета в "Лужниках"
Дата: 29 апреля
Время: 10:00–13:00
Место: олимпийский комплекс "Лужники", Лужнецкая набережная, дом 24
В весенней легкоатлетической эстафете в "Лужниках" примут участие сборные вузов, административных округов и различных организаций. Спортсмены пробегут дистанции протяженностью от 150 до 1130 метров. Главным призом эстафеты станет серебряный ларец - раритетное произведение искусства ручной работы.
Майские праздники в городе: ретрокостюмы, эстафета и выставка о шестидесятниках. Официальный сайт Мэра Москвы
Фестиваль "Ретропарк"
Дата: 29 апреля
Время: 11:00–19:00
Место: парк "Сокольники", улица Сокольнический Вал, владение 1
Гости семейного фестиваля "Ретропарк" узнают, каким было излюбленное место отдыха москвичей в XIX–XX веках. Откроет фестиваль детский шахматный блиц-турнир "Битва умов". У эстрады "Ротонда" будет работать "Музейный шатер", где гостей ждут мастер-классы и старинные настольные игры. А еще здесь пройдут бесплатные экскурсии по выставке "Парк культуры и моды. Наряды прошлых лет в "Сокольниках"".
От эстрады "Ротонда" до Песочной аллеи раскинется "Антикварная барахолка". Здесь можно будет поучаствовать в мастер-классе коллекционера Елены Кренцель. Она даст рекомендации, как самостоятельно выбирать предметы старины и отличать подлинные вещи от подделок. Необходима регистрация.
В "Саду астрономов" развернется интерактивная площадка "Игры нашего детства". Команда из "Школы абсолютно бесполезных вещей" устроит спортивные мастер-классы для детей. Ребята увидят современные аналоги старинных игр - бильбоке и серсо, научатся кататься на одноколесном велосипеде - уницикле, поиграют в классики и попрыгают через резиночку. А в беседке "Сада астрономов" сделают зону с настольными играми, где взрослые и дети сразятся в шахматы, шашки, домино, а также в дореволюционные игры.
Духовой оркестр "Джаз-банда Валерия Букреева" сыграет популярные мелодии прошлых лет и погрузит слушателей в мир подлинного акустического джаза.
Майские праздники в городе: ретрокостюмы, эстафета и выставка о шестидесятниках. Официальный сайт Мэра Москвы
Конкурс ретрокостюма "Дефиле в парке"
Дата: 29 апреля
Время: 15:00–18:00
Место: парк "Сокольники", улица Сокольнический Вал, владение 1
Главным событием фестиваля в "Сокольниках" станет конкурс ретрокостюма "Дефиле в парке". Участники пройдут торжественным парадом в сопровождении духового оркестра по главной площади парка. Гости фестиваля смогут увидеть одежду нескольких эпох. Жюри будет оценивать не только костюм, макияж, прическу и аксессуары, но и соответствие образа духу эпохи.
Майские праздники в городе: ретрокостюмы, эстафета и выставка о шестидесятниках. Официальный сайт Мэра Москвы
Спортивный праздник
Дата: 30 апреля
Время: 12:00–14:00
Место: Перовский парк, улица Лазо, владение 7
В Перовском парке пройдет спортивный праздник, посвященный дню Весны и Труда. Участвовать смогут дети дошкольного и младшего школьного возраста, а также их родители. Они поиграют в гигантский уличный боулинг и пройдут импровизированную полосу препятствий. Самым маленьким гостям предложат сделать зарядку и поучаствовать в "Веселых стартах". Также в программе - выступления спортсменов и артистов, конкурсы и викторины.
Майские праздники в городе: ретрокостюмы, эстафета и выставка о шестидесятниках. Официальный сайт Мэра Москвы
Концерт "Мелодии весны"
Дата: 30 апреля
Время: 16:00–18:00
Место: музей-усадьба "Люблино", улица Летняя, дом 1, строение 1
В Розовом зале музея-усадьбы "Люблино" 30 апреля прозвучат арии, романсы и песни в исполнении лауреатов международных конкурсов Риссалы Али (сопрано) и Александра Метлова (баритон). Также в концерте примет участие Елена Суворова (флейта).
Музыканты исполнят произведения Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта, Петра Чайковского, Габриеля Форе, Иоганна Штрауса и Дмитрия Шостаковича.
Майские праздники в городе: ретрокостюмы, эстафета и выставка о шестидесятниках. Официальный сайт Мэра Москвы
Концерт "Музыка весны"
Дата: 30 апреля
Время: 17:00–19:00
Место: Дом Гоголя, Никитский бульвар, дом 7а
А в музыкально-театральной гостиной Дома Гоголя пройдет концерт лауреатов российских и международных конкурсов Ксении Молоковой (флейта), Влады Понятовской (скрипка) и Алены Барамидзе (флейта). В программе - произведения русских и западных композиторов.
Майские праздники в городе: ретрокостюмы, эстафета и выставка о шестидесятниках. Официальный сайт Мэра Москвы
Экскурсии по выставке "Остановка "ДК "ЗИП""
Дата: 30 апреля - 1 мая
Время: 13:00–20:00
Место: Московский музей современного искусства, Ермолаевский переулок, дом 17
30 апреля и 1 мая посетителей Московского музея современного искусства ждут экскурсии по выставке "Остановка "ДК "ЗИП"". Гости узнают, что такое современная утопия, обсудят главные идеи выставки и смогут поиграть в пинг-понг по новым правилам.
"ЗИП" - творческий коллектив из Краснодара, образованный в 2009 году. В музее представлены его экспозиции "Сейчас", "Позавчера", "Потом" и "БАРселона". "Сейчас" знакомит с проектами, которыми занимаются художники в настоящее время. "Позавчера" расскажет о начале творческого пути арт-группы. Экспозиция "Потом" предлагает взглянуть на вымышленное будущее с утопическими островами, людьми и дельфинами. "БАРселона" - прообраз реального бара в Краснодаре, где встречаются, чтобы обсудить работу и посмотреть на больших экранах любимые клипы.
Экскурсии пройдут в 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00. Необходима предварительная регистрация.
Майские праздники в городе: ретрокостюмы, эстафета и выставка о шестидесятниках. Официальный сайт Мэра Москвы
Открытие летнего сезона в "Лужниках"
Дата: 1 мая
Время: 11:00–18:00
Место: олимпийский комплекс "Лужники", Лужнецкая набережная, дом 24
Городской праздник "Открытие летнего сезона в "Лужниках"" пройдет 1 мая. Посетители смогут оценить более 15 спортивных и развлекательных площадок, увидят выступления лучших российских экстремальных команд и большой концерт с участием известных исполнителей и музыкальных коллективов. Также в течение дня будут выступать популярные московские диджеи.
В программе - открытый чемпионат Москвы по ВМХ/МТВ-фристайлу в дисциплине "дерт"; квалификация к чемпионату России по самокату Russian Scooter Championship 2017 в категории "любители", турнир по мини-футболу и другие соревнования.
В зоне "Активный отдых третьего тысячелетия" гости познакомятся с новинками в сфере активного отдыха и досуга, примут участие в мастер-классах, оценят площадку бампербола и спортивные гаджеты: мобильные прыжковые ходули, электроскейт, сигвей-электроскутер и электросамокат. Юных посетителей ждет множество конкурсов, аттракционов и увлекательных игр.
Майские праздники в городе: ретрокостюмы, эстафета и выставка о шестидесятниках. Официальный сайт Мэра Москвы
Пешеходная экскурсия "На Большом Каретном"
Дата: 1 мая
Время: 15:00–16:30
Место: площадь Петровские Ворота
1 мая поклонники Владимира Высоцкого смогут поучаствовать в пешеходной экскурсии "На Большом Каретном". Им расскажут о поэте, доме, где он жил с отцом и мачехой, школе, в которой учился, и о его первых друзьях.
Начало экскурсии в 15:00. Сбор около памятника Высоцкому на площади Петровские Ворота. Необходима предварительная регистрация по телефону: 8 (495) 915-45-58 или по электронной почте. Контакты Дома Высоцкого на Таганке можно найти здесь.
Майские праздники в городе: ретрокостюмы, эстафета и выставка о шестидесятниках. Официальный сайт Мэра Москвы
Выставка "Шестидесятники. Отдых"
Дата: 1 мая - 4 сентября
Время: 11:00–22:00
Место: Музей Парка Горького, Крымский Вал, дом 9
С 1 мая по 4 сентября в Музее Парка Горького будет проходить выставка, посвященная шестидесятникам. Посетители увидят, как проводили свободное время представители этого поколения. Экспозиция включает редкие кадры и артефакты из архива парка, а также предметы быта из частных собраний и коллекции Московского музея дизайна.
Выставка расскажет и о поэтах-шестидесятниках: Белле Ахмадулиной, Роберте Рождественском, Андрее Вознесенском и Евгении Евтушенко. В рамках экспозиции также покажут общепит 1960-х годов - кафе и рестораны. В одной из витрин музея выставят несколько предметов быта, а на экранах будет идти комедия Эльдара Рязанова "Дайте жалобную книгу".
Стоимость билета на выставку - 300 рублей, льготного - 150 рублей. Музей работает ежедневно, кроме понедельника, с 11:00 до 23:00 (касса открыта до 22:00).