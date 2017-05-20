ОРЕАНДА-НОВОСТИ Министр культуры Россйсикой Федерации Владимир Мединский в московском саду «Эрмитаж» объявил старт всероссийской культурной акции «Ночь музеев».



«Десятый год в нашей стране проходит «Ночь музеев». Десять лет назад это была инициатива Москвы присоединиться к всемирному движению, и первые несколько московских городских музеев в честь такой необычной акции решили продлить свой рабочий день до 21:00, с этого началась Ночь музеев», - сказал Владимир Мединский.



Он добавил, что всего ночь проходит в двух тысячах музеев по всей стране. «Уже пятый год это не московская акция, а всероссийская, к ней присоединяются федеральные музеи, областные, муниципальные. Во многих московских музеях эта ночь продлевается до ночи понедельника», - рассказал глава ведомства.



Он подчеркнул, что «в стране — музейный бум, ходить в музеи стало модно». По словам министра, посещаемость федеральных музеев выросла в полтора раза по сравнению со всеми музеями СССР в 80-е годы прошлого столетия. «И если 100 лет назад люди штурмовали дворцы, то сегодня наши современники штурмуют билетные кассы музеев», - добавил он.



Темами «Ночи музеев» в 2017 году стали 100-летие Русской революции и Год экологии.



«В этом году исполнилось сто лет первому заповеднику, который был создан в России – Баргузинскому, поэтому подобного рода акции для нас очень важны. Музеи – это уникальные места, где сохраняется наше традиционное культурное наследие. А заповедники и национальные парки созданы для того, чтобы сохранять уникальные объекты природы. Как мы знаем, культуры без природы не бывает, чтобы в этом убедиться, стоит зайти в любой музей», — сказал министер природных ресурсов и экологии Сергей Донской.



Из Сада «Эрмитаж» Владимир Мединский отправился в Дом Мельникова (филиал Государственного музея Арихитектуры им. А.В. Щусева), где осмотрел выставку-инсталляцию «Открытый Мельников», посвящённую 125-летию архитектора, а также интерьеры легендарного дома. Экскурсию по памятнику архитектурного авангарда провели директор музея архитектуры Елизавета Лихачёва и директор филиала Павел Кузнецов. Завершится программа Министра встречей с посетителями Центрального музея Великой Отечественной войны.



В Москве мероприятия акции пройдут более чем на 300 площадках. Полное распиcание событий в стране доступно на странице спецпроекта на портале «Культура.РФ» - основной информационной площадке «Ночи музеев – 2017».



Директор Государственного Исторического музея Алексей Левыкин отметил, что рост интереса к культурным событиям в стране, который в музейной сфере выражается в возросшем количестве посетителей, очередях в музеи, и сложностями с приобретением билетов говорит о том, что за последние 5-6 лет был сделан значительный шаг в развитии сферы культуры. «Причём это не просто интерес, который испытывает наше общество к истории, культуре, творчеству, а результат достаточно активной деятельности государства», - сказал он, - «Мы отлично видим результат этой помощи по активизации музейно-выставочной деятельности, которая охватывает не только Москву и Санкт-Петербург, но и регионы. Внимание государства несомненно, и за последние годы оно развернулось в сторону культуры».