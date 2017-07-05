Мединский на полях саммита министров культуры стран БРИКС проведёт двухсторонние встречи
05.07.2017, 15:58
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня в китайском Тяньцзине открывается Встреча министров культуры государств – членов БРИКС: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Участники мероприятия в течение двух дней обсудят планы взаимодействия пяти стран в области искусства, сохранения культурного наследия, индустрии культуры, культурного рынка.
17 июня 2015 года в Москве в рамках российского председательства в БРИКС состоялась первая Встреча министров культуры государств-членов БРИКС, на которой был утверждён проект Соглашения между правительствами о сотрудничестве в области культуры. Оно было подписано на VII саммите БРИКС в Уфе 9 июля 2015 г. Нынешняя встреча призвана укрепить и развить гуманитарное сотрудничество между странами-участниками объединения.
Министр культуры РФ Владимир Мединский, который участвует в работе форума, подчеркивает необходимость укрепления связей в сфере гуманитарного сотрудничества между странами: «Культурный аспект БРИКС не менее важен, чем экономическая и внешнеполитическая мощь наших стран в многополярном мире. Страны – члены БРИКС показывают пример гармоничного, комфортного, разумного сосуществования великих цивилизаций, основанного на взаимном интересе и притяжении».
Сегодня глава Минкультуры России проведёт двухсторонние встречи с Министром культуры КНР Ло Шуганом и Министром культуры Индии Махешем Шармой, а завтра выступит на пленарном заседании.
В составе российской делегации в форуме также участвуют директор Государственного Исторического музея Алексей Левыкин, директор Государственной публичной исторической библиотеки России Михаил Афанасьев, директор Государственного академического центрального театра кукол им. С.В. Образцова Ирина Корчевникова, директор Государственного музея Востока Александр Седов.
Сегодня же в Тяньцзине состоялось Учредительное заседание Ассоциации детских и юношеских театров БРИКС. Участники заявили о намерении проводить ежегодные встречи, осуществлять программы обменов, организовывать учебные курсы, участвовать в театральных фестивалях друг друга, поддерживать творческие инициативы учреждений и отдельных деятелей по созданию совместных работ. Стороны также обязались поддерживать партнёрские отношения между арт-компаниями, предоставлять друг другу возможности для выступлений.
17 июня 2015 года в Москве в рамках российского председательства в БРИКС состоялась первая Встреча министров культуры государств-членов БРИКС, на которой был утверждён проект Соглашения между правительствами о сотрудничестве в области культуры. Оно было подписано на VII саммите БРИКС в Уфе 9 июля 2015 г. Нынешняя встреча призвана укрепить и развить гуманитарное сотрудничество между странами-участниками объединения.
Министр культуры РФ Владимир Мединский, который участвует в работе форума, подчеркивает необходимость укрепления связей в сфере гуманитарного сотрудничества между странами: «Культурный аспект БРИКС не менее важен, чем экономическая и внешнеполитическая мощь наших стран в многополярном мире. Страны – члены БРИКС показывают пример гармоничного, комфортного, разумного сосуществования великих цивилизаций, основанного на взаимном интересе и притяжении».
Сегодня глава Минкультуры России проведёт двухсторонние встречи с Министром культуры КНР Ло Шуганом и Министром культуры Индии Махешем Шармой, а завтра выступит на пленарном заседании.
В составе российской делегации в форуме также участвуют директор Государственного Исторического музея Алексей Левыкин, директор Государственной публичной исторической библиотеки России Михаил Афанасьев, директор Государственного академического центрального театра кукол им. С.В. Образцова Ирина Корчевникова, директор Государственного музея Востока Александр Седов.
Сегодня же в Тяньцзине состоялось Учредительное заседание Ассоциации детских и юношеских театров БРИКС. Участники заявили о намерении проводить ежегодные встречи, осуществлять программы обменов, организовывать учебные курсы, участвовать в театральных фестивалях друг друга, поддерживать творческие инициативы учреждений и отдельных деятелей по созданию совместных работ. Стороны также обязались поддерживать партнёрские отношения между арт-компаниями, предоставлять друг другу возможности для выступлений.
Источник: Министерство культуры