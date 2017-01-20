ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский поздравил Римаса Туминаса с юбилеем.



В телеграмме, в частности, говорится: "Человек уникального таланта, своей богатой режиссёрской карьерой Вы подтверждаете бытующее мнение, что у настоящего творчества нет границ. Ваше имя широко известно в России, в Литве, во всём международном театральном сообществе.



На протяжении вот уже 10 лет Вы с большим успехом возглавляете театр имени Вахтангова. Во многом именно благодаря Вашим усилиям в театре не угасает дух единства, большой семьи, заложенный его великим основателем, а все Ваши спектакли неизменно собирают аншлаги, из раза в раз становясь настоящим событием в театральной жизни столицы".



Римас Туминас - советский литовский и российский театральный режиссёр. С 2007 года - художественный руководитель Государственного академического театра им. Е. Вахтангова.