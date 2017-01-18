Мединский поздравил Тамару Гвердцители с юбилеем
18.01.2017, 14:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министр культуры РФ Владимир Мединский поздравил Тамару Гвердцители с юбилеем
"Вы состоялись как яркая и талантливая певица, чьё творчество несёт мир и добро, способствует гармонизации межнациональных отношений и взаимообогащению культур", - говорится в поздравлении.
"Вы состоялись как яркая и талантливая певица, чьё творчество несёт мир и добро, способствует гармонизации межнациональных отношений и взаимообогащению культур", - говорится в поздравлении.