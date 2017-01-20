ОРЕАНДА-НОВОСТИ Министр культуры Российской Федерации поздравил Владимира Хотиненко с юбилеем.



"Уважаемый Владимир Иванович! От всей души поздравляю Вас с юбилеем!



Вы создатель целого ряда кинолент и многосерийных фильмов, знаковых для отечественного кинематографа. Одинаково успешно воплощая творческие замыслы как по экранизации исторических, так и современных драм, Вам удаётся мастерски передать атмосферу и дух любой эпохи.



Ваши работы «Мусульманин», «72 метра», «Бесы» запомнились своей глубиной, искренностью, отлично подобранным актёрским составом. Все они снискали большую зрительскую любовь, удостоились многочисленных отечественных и международных кинопремий", - говорится в поздравительной телеграмме.