ОРЕАНДА-НОВОСТИ Министр культуры Российской Федерации поздравил народного артиста России Александра Зацепина с днём рождения.



"Выдающийся и талантливый композитор, Вы создали десятки невероятно ярких и запоминающихся произведений, по сей день не утративших своей популярности и актуальности. В значительной степени именно благодаря Вашей музыке многие отечественные кинофильмы стали культовыми, обрели свою уникальность и узнаваемость.



«Песенка о медведях», «Остров невезения», «Маруся» – далеко не полный список написанных Вами мелодий, которые с радостью подхватит и продолжит любой житель нашей страны. Это поистине всенародные композиции, ещё многие годы они будут дарить слушателям самые светлые и искренние эмоции", - отмечается в поздравительной телеграмме.



Мединский также пожелал Зацепину крепкого здоровья, доброго настроения и всяческих успехов.