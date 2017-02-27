Мединский поздравил народную артистку России Татьяну Догилеву с юбилеем
27.02.2017, 16:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министр культуры Владимир Мединский поздравил народную артистку России Татьяну Догилеву с юбилеем.
"За свою богатую творческую карьеру Вы создали большое количество образов, отличающихся эмоциональностью, искренностью и неподдельным обаянием. Каждое Ваше появление в кадре или на сцене непременно запоминается зрителям яркой, непосредственной игрой, множеством оригинальных актёрских решений", - отметил он в поздравлении.
"За свою богатую творческую карьеру Вы создали большое количество образов, отличающихся эмоциональностью, искренностью и неподдельным обаянием. Каждое Ваше появление в кадре или на сцене непременно запоминается зрителям яркой, непосредственной игрой, множеством оригинальных актёрских решений", - отметил он в поздравлении.