ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министр культуры Владимир Мединский поздравил Сергея Женовача с юбилеем.

"Вы обладаете неординарным режиссёрским и организаторским талантом, позволившим Вам стать одним из наиболее востребованных театральных мастеров нашей страны. Ваше творчество выделяется уникальным авторским почерком, отличается оригинальными художественными решениями и трактовками. Отмечу также, что спектакли, поставленные в Вашей «Студии театрального искусства», не только тепло встречаются публикой, но и неизменно удостаиваются самых высоких оценок со стороны экспертного сообщества", - говорится в поздравлении.