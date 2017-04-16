Мединский поздравил с днём рождения народного артиста РСФСР Сергея Никоненко
16.04.2017, 10:28
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Министр культуры РФ Владимир Мединский поздравил с днём рождения народного артиста РСФСР Сергея Никоненко.
"В Вас органично сочетается незаурядный талант актёра, режиссёра и сценариста, подаривший отечественному кинематографу множество ярких и разноплановых работ. Отличающиеся неподдельной искренностью, глубиной и убедительностью, Ваши роли запомнились миллионам поклонников по всей стране.
Высоко ценю Ваш вклад в развитие российской культуры. Занимая пост президента Гильдии актёров Союза кинематографистов России, Вы снискали глубокое уважение коллег, особенно активной поддержкой фестивального движения в регионах. Уверен, впереди Вас ждёт ещё немало творческих успехов.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, неисчерпаемого вдохновения и всяческого благополучия!", - говорится в поздравлении Мединского.
"В Вас органично сочетается незаурядный талант актёра, режиссёра и сценариста, подаривший отечественному кинематографу множество ярких и разноплановых работ. Отличающиеся неподдельной искренностью, глубиной и убедительностью, Ваши роли запомнились миллионам поклонников по всей стране.
Высоко ценю Ваш вклад в развитие российской культуры. Занимая пост президента Гильдии актёров Союза кинематографистов России, Вы снискали глубокое уважение коллег, особенно активной поддержкой фестивального движения в регионах. Уверен, впереди Вас ждёт ещё немало творческих успехов.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, неисчерпаемого вдохновения и всяческого благополучия!", - говорится в поздравлении Мединского.