Мединский поздравил с днём рождения народную артистку СССР Инну Макарову
28.07.2017, 11:53
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министр культуры Российской Федерации Владимир Медицинский поздравил с днем рождения народную артистку СССР Инну Макарову
"Уважаемая Инна Владимировна, от всей души поздравляю Вас с днём рождения!
Вы проделали колоссальный творческий путь, подарив отечественному кинематографу десятки замечательных работ. С Вашим именем связана целая галерея образов, которые запомнились Вашей яркой и вдохновенной актёрской игрой, искренностью и выразительностью.
Благодаря блистательному мастерству и удивительной самоотдаче Вы буквально проживаете, пропускаете через себя судьбу каждой героини. И этим покоряете сердца миллионов поклонников Вашего таланта. Замечательно, что и по сей день Вы радуете зрителей ролями на сцене Театра киноактёра, где Вам заслуженно сопутствует большой успех", - говорится в поздравлении.
"Уважаемая Инна Владимировна, от всей души поздравляю Вас с днём рождения!
Вы проделали колоссальный творческий путь, подарив отечественному кинематографу десятки замечательных работ. С Вашим именем связана целая галерея образов, которые запомнились Вашей яркой и вдохновенной актёрской игрой, искренностью и выразительностью.
Благодаря блистательному мастерству и удивительной самоотдаче Вы буквально проживаете, пропускаете через себя судьбу каждой героини. И этим покоряете сердца миллионов поклонников Вашего таланта. Замечательно, что и по сей день Вы радуете зрителей ролями на сцене Театра киноактёра, где Вам заслуженно сопутствует большой успех", - говорится в поздравлении.
Источник: Министерство культуры