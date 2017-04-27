ОРЕАНДА-НОВОСТИ Владимир Мединский поздравил народного артиста России Александра Лазарева с юбилеем.



"Уважаемый Александр Александрович, примите мои искренние поздравления с юбилеем!



Продолжатель прославленной актёрской династии, Вы добились больших успехов в сценическом искусстве, запомнились зрителям своей выразительной и неординарной игрой. Ваша богатая творческая карьера ознаменована множеством выдающихся ролей как на сцене легендарного «Ленкома», так и в картинах известных кинорежиссёров.



Каждый созданный Вами образ – это плод щедрого таланта в совокупности с присущим Вам трудолюбием и увлечённостью любимым делом. Отмечу также, что Вы всегда открыты для новых идей и замыслов, с радостью участвуете в различных культурно-просветительских проектах", - говорится в поздравлении.



Министр также пожелал счастья, здоровья и всего самого наилучшего.