ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министр культуры Российской Федерации Владмирй Медицинский поздравил с юбилеем народного артиста России Карена Шахназарова.

"Интересное, востребованное, неординарное творчество принесло Вам широкое признание в профессиональных кругах, но главное – большую и искреннюю любовь миллионов наших соотечественников. Созданные Вами и при Вашем участии ленты «Мы из джаза», «Курьер», «Кто, если не мы» стали знаковыми для своего времени, отметились престижными наградами, продолжают пользоваться успехом у зрителей и по сей день", - говорится в поздравлении.