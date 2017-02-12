Мединский поздравил скрипачку Светлану Безродную с днём рождения
12.02.2017, 13:37
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министр культуры Владимир Мединский поздравил народную артистку России Светлану Безродную с днем рождения
"Вы - человек, чьё многогранное творчество является ярким примером истинного служения отечественной культуре. Благодаря неустанному труду и удивительной жизненной мудрости Вам удалось через годы пронести и сохранить в себе молодость души и щедрость таланта.
Блистательный дирижёр и выдающийся музыкант, без малого тридцать лет Вы возглавляете «Вивальди-оркестр», в котором Вам удалось возродить традиции венецианского женского оркестра", - говорится в поздравлении.
"Вы - человек, чьё многогранное творчество является ярким примером истинного служения отечественной культуре. Благодаря неустанному труду и удивительной жизненной мудрости Вам удалось через годы пронести и сохранить в себе молодость души и щедрость таланта.
Блистательный дирижёр и выдающийся музыкант, без малого тридцать лет Вы возглавляете «Вивальди-оркестр», в котором Вам удалось возродить традиции венецианского женского оркестра", - говорится в поздравлении.