ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министр культуры Владимир Мединский поздравил народную артистку России Светлану Безродную с днем рождения

"Вы - человек, чьё многогранное творчество является ярким примером истинного служения отечественной культуре. Благодаря неустанному труду и удивительной жизненной мудрости Вам удалось через годы пронести и сохранить в себе молодость души и щедрость таланта.

Блистательный дирижёр и выдающийся музыкант, без малого тридцать лет Вы возглавляете «Вивальди-оркестр», в котором Вам удалось возродить традиции венецианского женского оркестра", - говорится в поздравлении.