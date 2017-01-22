ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Глава Минкультуры России Владимир Мединский обратился в Минобрнауки с просьбой поддержать инициативу преподавания в школах истории российского кино. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Я надеюсь, что Министерство образования поддержит нашу программу популяризации российского кинематографа», — сказал он на съезде "Единой России". Министр также добавил, что история кино могла бы стать хорошим дополнением к таким предметам, как литература и история.

По его словам, к настоящему времени уже разработано соответствующее пособие и целый курс видеоуроков, а также получены права на бесплатный показ российских фильмов в школах.