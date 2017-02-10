Мединский примет участие в церемонии открытия фотовыставки "Лучшие фотографии России - 2016"
10.02.2017, 14:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 15 февраля в 19.30 в центре современного искусства «Винзавод» состоится церемония открытия выставки "Лучшие фотографии России - 2016" / Best of Russia, на которой будут представлены почти 300 фотографий, рассказывающих о жизни России в 2016 году. В мероприятии примет участие Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский.
Выставочный проект Best of Russia объединяет фотографов-любителей и профессионалов, личные истории и общезначимые события. Фотографии в пяти разделах выставки — «Природа», «Люди. События. Повседневная жизнь», «Архитектура», «Стиль» и «Займитесь счастьем» — посвящены всему тому, что окружает нас и неразрывно связано с нашей жизнью.
«Проект уже много лет исследует как развитие российской фотографии, так и изменения в настроениях общества. Несмотря на то что разделы выставки, места съёмки остаются неизменными, каждый год у нас получается особенная, не похожая на предыдущую экспозиция. И не только потому, что появляются новые сюжеты и имена, — даже знакомые пейзажи и силуэты городов каждый раз показаны фотографами с новых ракурсов, углов, точек зрения», — рассказал куратор проекта, исполнительный директор фонда поддержки современного искусства «Винзавод» Лина Краснянская.
Выставочный проект Best of Russia объединяет фотографов-любителей и профессионалов, личные истории и общезначимые события. Фотографии в пяти разделах выставки — «Природа», «Люди. События. Повседневная жизнь», «Архитектура», «Стиль» и «Займитесь счастьем» — посвящены всему тому, что окружает нас и неразрывно связано с нашей жизнью.
«Проект уже много лет исследует как развитие российской фотографии, так и изменения в настроениях общества. Несмотря на то что разделы выставки, места съёмки остаются неизменными, каждый год у нас получается особенная, не похожая на предыдущую экспозиция. И не только потому, что появляются новые сюжеты и имена, — даже знакомые пейзажи и силуэты городов каждый раз показаны фотографами с новых ракурсов, углов, точек зрения», — рассказал куратор проекта, исполнительный директор фонда поддержки современного искусства «Винзавод» Лина Краснянская.