ОРЕАНДА-НОВОСТИ 15-я по счёту церемония награждения лауреатов премии "Золотой орёл" пройдёт 27 января в первом павильоне киноконцерна "Мосфильм". В ней примет участие Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский.



На звание "Лучшего фильма года" претендуют 5 картин - "Рай" Андрея Кончаловского, "Экипаж" Николая Лебедева, "Ледокол" Николая Хомерики, "Дуэлянт" Алексея Мизгирёва и "Коллектор" Алексея Красовского. Кончаловский, Мизгирёв и Лебедев также выдвинуты на звание лучшего режиссёра.



В коротком списке премии в номинации "Лучшая женская роль в кино" представлены Ксения Раппопорт ("Дама пик"), Юлия Высоцкая ("Рай"), Виктория Исакова ("Ученик"), в мужской категории - Петр Федоров ("Дуэлянт"), Иван Янковский ("Дама пик"), Данила Козловский ("Экипаж"). За лучшие роли на телевидении могут быть отмечены Юлия Пересильд, Ольга Погодина, Светлана Иванова, Константин Лавроненко, Константин Хабенский и Евгений Ткачук.



На премию также выдвинуты представители практически всех кинематографических профессий, будут отмечены неигровые и анимационные фильмы, а также сериалы. Назовут и лучший зарубежный фильм в российском прокате. В этом году "Золотой орёл" ввёл три новые номинации, будут отмечены создатели короткометражек, визуальных эффектов, художники по гриму и пластическим спецэффектам. Обладатели призов в самых почётных номинациях станут известны лишь на самой церемонии.