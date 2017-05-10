ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министр культуры Российской Федерации выразил соболезнования в связи с кончиной Даниила Дондурея.

"Из жизни ушёл Даниил Дондурей. Он проделал большой путь от рядового научного сотрудника до главного редактора культового журнала «Искусство кино», заслужив высокий авторитет в творческих кругах. Искренний, непредвзятый человек, Даниил Борисович никогда не поступался принципами и всегда занимал собственную независимую позицию.

Выражаю соболезнования родственникам, друзьям и всем близким Даниила Борисовича Дондурея. Его кончина – большая утрата для всех нас", - сказал министр.