Мединский выразил соболезнования в связи со смертью актёра Алексея Петренко
23.02.2017, 15:48
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министр культуры Алексей Мединский выразил соболезнования в связи со смертью актёра Алексея Петренко.
"Из жизни ушёл Алексей Петренко, всенародно любимый актёр, исполнивший десятки выдающихся ролей в театре и кино. Властный император из «Сказа про то, как царь Пётр арапа женил», двуличный Свидригайлов из «Преступления и наказания», рассудительный американский журналист из «ТАСС уполномочен заявить…», доверчивый, но чуткий присяжный из «12» – эти и многие другие работы снискали Алексею Петренко славу актёра, способного сделать шедевр из любого образа.
Каждое появление Алексея Васильевича на сцене или в кадре становилось предельно честным и искренним рассказом о персонаже, о его характере и чувствах, эмоциях и переживаниях. Своей игрой он олицетворял великие традиции отечественной драматической школы, становившиеся реальностью буквально на глазах у восхищённых зрителей", - сказал министр.
"Из жизни ушёл Алексей Петренко, всенародно любимый актёр, исполнивший десятки выдающихся ролей в театре и кино. Властный император из «Сказа про то, как царь Пётр арапа женил», двуличный Свидригайлов из «Преступления и наказания», рассудительный американский журналист из «ТАСС уполномочен заявить…», доверчивый, но чуткий присяжный из «12» – эти и многие другие работы снискали Алексею Петренко славу актёра, способного сделать шедевр из любого образа.
Каждое появление Алексея Васильевича на сцене или в кадре становилось предельно честным и искренним рассказом о персонаже, о его характере и чувствах, эмоциях и переживаниях. Своей игрой он олицетворял великие традиции отечественной драматической школы, становившиеся реальностью буквально на глазах у восхищённых зрителей", - сказал министр.