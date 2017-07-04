ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министр культуры Российской Федерации выразил соболезнования в связи со смертью киносценариста Светланы Кармалиты.

"С большой скорбью узнал о смерти Светланы Кармалиты. Детство Светланы Игоревны выпало на тяжёлые годы Великой Отечественной войны, навсегда запечатлевшиеся в её памяти и оказавшие значительное влияние на дальнейшее творчество. Сценарии к лентам «Торпедоносцы», «Мой боевой расчёт», «Хрусталёв, машину!», написанные в соавторстве с супругом Алексеем Германом, стали образцами реалистичного взгляда на историю, уважительного и непредвзятого отношения к её героям. Светлана Игоревна свято хранила память о муже, и после кончины Алексея Германа многое сделала для того, чтобы его картины продолжали жить. Об этом мы часто говорили при личных встречах.

Выражаю глубокие соболезнования сыну Светланы Игоревны, Алексею Алексеевичу Герману, всем близким и друзьям этой удивительно талантливой женщины".