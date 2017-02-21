ОРЕАНДА-НОВОСТИ Дмитрий Медведев поздравил певца Николая Расторгуева с 60-летием.



«Вы создали свой неповторимый творческий стиль, обрели большую популярность у публики. Талант и огромная работоспособность помогли Вам достичь настоящих творческих высот, завоевать сердца миллионов слушателей. Мелодичные, лирические и душевные песни в Вашем исполнении – это искренний рассказ о красоте родного края, о любви к Отечеству, о дружбе и настоящих чувствах», – говорится, в частности, в телеграмме.