ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр Росии Дмитрий Медведев поздравил скульптора с 85-летием.

«Вы внесли большой вклад в развитие отечественного монументального искусства. Ваши творческие замыслы воплотились в великолепных произведениях, в которых органично сочетаются традиции и новации. Вам удалось создать величественные мемориальные ансамбли, посвящённые героям Великой Отечественной войны, глубокие образы выдающихся людей – С.Рахманинова, Б.Пастернака, Осипа и Надежды Мандельштам, К.Циолковского», – говорится, в частности, в телеграмме.