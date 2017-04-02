Медведев: смерть Евтушенко - огромная утрата для России
02.04.2017, 14:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал смерть российского поэта Евгения Евтушенко «огромной утратой для России».
«Евгений Александрович был совершенно особенным человеком, талантливо, глубоко, эмоционально и афористично озвучившим целую эпоху», - написал Медведев на своей странице в социальной сети.
По словам главы Кабмина, российский поэт умел находить ключ к душам людей, находить точные слова, созвучные многим. «У каждого из нас есть свои любимые строки Евгения Евтушенко. Мы всегда будем помнить этого великого человека. Его ясную, тихую силу любви. Мои искренние соболезнования», - заявил Медведев.
Напомним, сегодня в США на 85-м году жизни скончался поэт Евгений Евтушенко. Ранее его супруга Мария Новикова сообщила, что поэт был госпитализирован в тяжёлом состоянии.
Евтушенко родился 18 июля 1932 года в Иркутской области. Его первая книга стихов «Разведчики грядущего» вышла в 1952 году. В том же году в возрасте 20 лет Евтушенко был принят в Союз писателей СССР, став самым молодым членом организации. В 1963 году поэт был номинирован на Нобелевскую премию по литературе.
В августе 1968 года через два дня после ввода танков в Чехословакию, Евтушенко написал стихотворение-протест «Танки идут по Праге». Поэт выступал в поддержку советских диссидентов Иосифа Бродского, Александра Солженицына, Юлия Даниэля. В 1991 году, заключив контракт с американским университетом в городе Талса, штат Оклахома, Евтушенко уехал преподавать в США. При этом он продолжал выступать в России.
В 2013 году поэт перенёс ампутацию ноги из-за развивающегося воспалительного процесса. В декабре 2014 года в связи с резким ухудшением состояния здоровья он попал в больницу во время поездки в Ростов-на-Дону, где у него должен был состояться творческий вечер. В августе 2015 года поэт снова попал в больницу — в Москве, — где ему ввели кардиостимулятор для устранения проблем с сердечным ритмом.
«Евгений Александрович был совершенно особенным человеком, талантливо, глубоко, эмоционально и афористично озвучившим целую эпоху», - написал Медведев на своей странице в социальной сети.
По словам главы Кабмина, российский поэт умел находить ключ к душам людей, находить точные слова, созвучные многим. «У каждого из нас есть свои любимые строки Евгения Евтушенко. Мы всегда будем помнить этого великого человека. Его ясную, тихую силу любви. Мои искренние соболезнования», - заявил Медведев.
Напомним, сегодня в США на 85-м году жизни скончался поэт Евгений Евтушенко. Ранее его супруга Мария Новикова сообщила, что поэт был госпитализирован в тяжёлом состоянии.
Евтушенко родился 18 июля 1932 года в Иркутской области. Его первая книга стихов «Разведчики грядущего» вышла в 1952 году. В том же году в возрасте 20 лет Евтушенко был принят в Союз писателей СССР, став самым молодым членом организации. В 1963 году поэт был номинирован на Нобелевскую премию по литературе.
В августе 1968 года через два дня после ввода танков в Чехословакию, Евтушенко написал стихотворение-протест «Танки идут по Праге». Поэт выступал в поддержку советских диссидентов Иосифа Бродского, Александра Солженицына, Юлия Даниэля. В 1991 году, заключив контракт с американским университетом в городе Талса, штат Оклахома, Евтушенко уехал преподавать в США. При этом он продолжал выступать в России.
В 2013 году поэт перенёс ампутацию ноги из-за развивающегося воспалительного процесса. В декабре 2014 года в связи с резким ухудшением состояния здоровья он попал в больницу во время поездки в Ростов-на-Дону, где у него должен был состояться творческий вечер. В августе 2015 года поэт снова попал в больницу — в Москве, — где ему ввели кардиостимулятор для устранения проблем с сердечным ритмом.