ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 21 июня 2017 года в Государственном Кремлевском дворце открылась Международная конференция «Русский мир: настоящее и будущее», приуроченная к 10-летию образования фонда «Русский мир».

В рамках подиумных дискуссий участники из более чем 80 стран рассмотрят вопросы идентичности и консолидации Русского мира, сохранения и развития русского языка и культуры.

Конференция предоставит возможность всем участникам не только услышать авторитетную оценку ведущих экспертов, но и высказать своё мнение в формате открытого диалога по актуальным проблемам русскоязычного сообщества за рубежом.

В работе конференции принимают участие видные российские и зарубежные общественные и политические деятели, известные учёные, писатели и деятели культуры, преподаватели русского языка и литературы, дипломаты, представители духовенства, журналисты.

Фонд «Русский мир», созданный во исполнение Указа Президента России от 21 июня 2007 года, осуществляет деятельность по популяризации русского языка и культуры за рубежом. За прошедшее десятилетие фондом на основе партнёрства открыто более 250 Русских центров и кабинетов в 76 странах мира.