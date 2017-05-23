Международная конференция "Столбовский мир. Доброе дело" проводится в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
23.05.2017, 12:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 23-25 мая 2017 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области проводится Международная научно-практическая конференция «Столбовский мир. Доброе дело», посвящённая 400-летию подписания мирного договора между Россией и Швецией и Году истории в Ленинградской области.
Конференция открывается 23 мая 2017 года в Атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости. В год установления Столбовского мира современники оценивали его как «доброе дело», невзирая на то, что условия договора были тяжелы для Русского царства. Московия добилась возвращения Великого Новгорода с его землями, отказавшимися присягнуть шведской короне. В свою очередь, Шведскому королевству отошли русские города Ивангород, Ям, Копорье, Корела, вся Нева и Орешек с уездом.
На конференции, которая продолжит свою работу 24 мая в Выставочном зале «Смольный» Правительства Ленинградской области, прозвучат доклады, посвящённые различным аспектам истории и культуры двух стран, картографии Балтийского региона, памятникам архитектуры, нематериальному наследию региона. Конференция стала частью программы «Дней Швеции» в Санкт-Петербурге.
25 мая 2017 года докладчики конференции отправятся в город Тихвин, где пройдут открытые лекции. Примечательной остановкой в пути станет деревня Столбово, где в 1617 году был заключён договор между Россией и Швецией.
Конференция открывается 23 мая 2017 года в Атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости. В год установления Столбовского мира современники оценивали его как «доброе дело», невзирая на то, что условия договора были тяжелы для Русского царства. Московия добилась возвращения Великого Новгорода с его землями, отказавшимися присягнуть шведской короне. В свою очередь, Шведскому королевству отошли русские города Ивангород, Ям, Копорье, Корела, вся Нева и Орешек с уездом.
На конференции, которая продолжит свою работу 24 мая в Выставочном зале «Смольный» Правительства Ленинградской области, прозвучат доклады, посвящённые различным аспектам истории и культуры двух стран, картографии Балтийского региона, памятникам архитектуры, нематериальному наследию региона. Конференция стала частью программы «Дней Швеции» в Санкт-Петербурге.
25 мая 2017 года докладчики конференции отправятся в город Тихвин, где пройдут открытые лекции. Примечательной остановкой в пути станет деревня Столбово, где в 1617 году был заключён договор между Россией и Швецией.