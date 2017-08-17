ОРЕАНДА-НОВОСТИ XX Московский международный фестиваль «Джаз в саду "Эрмитаж"" пройдёт в столице 19 и 20 августа.



В саду «Эрмитаж» будут играть музыканты Большого джазового оркестра под руководством Петра Востокова, семейный ансамбль саксофонистов-виртуозов братьев Бриль, трубач Иван Васильев и восходящая звезда вокального джаза Анастасия Лютова.



На сцену также выйдут зарубежные исполнители — саксофонист Лу Табакин и певица Шарон Кларк (США), гитарист Роберт Павлик, а также вокалистка и самая известная в мире джаза женщина-трубач Михаэла Рабич (Австрия).



На интерактивных площадках для гостей готовят отдельную развлекательную программу. В данс-зоне профессионалы научат всех желающих различным направлениям джазового танца — от джаз-модерна и блюза до линди-хопа и соло-джаза. На площадке «Краски джаза» посетители изобразят музыкальные впечатления на бумаге.



На площадке «Люди как музыкальные инструменты» творческая команда Playtronica впервые представит в России аудиокинестетическую технологию TouchMe. Гости увидят, как участники этого перформанса трансформируются в музыкальные инструменты.



Детей ждёт большая анимационная программа «Сделано в Картонии». Ребята создадут почти настоящие музыкальные инструменты из пластика и картона.



На празднике можно будет воспользоваться и услугами фотографа. Готовый снимок на магните предложат забрать в конце дня.