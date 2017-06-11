Международный конкурс артистов балета и хореографов стартовал в Большом театре
11.06.2017, 23:50
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Большом театре стартовал Международный конкурс артистов балета и хореографов.
Представители 27 стран поборются за обладание гран-при XIII Международного конкурса артистов балета и хореографов, итоги которого подведут 20 июня.
«В преддверии праздника мы открываем крупнейший балетный смотр в мире, который не случайно среди журналистов называется «балетной олимпиадой», - сказал Министр культуры Владимир Мединский на предваряющей конкурс пресс-конференции.
Он также добавил, что оргкомитетом и попечительским советом конкурса, который возглавляет заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец, проведена большая работа. «Привлечён ряд спонсоров, помимо государственных средств, что позволило организовать конкурс на очень высоком уровне и обеспечить беспрецедентный призовой фонд», - сказал Владимир Мединский.
В 2017 году разыгрываются два Гран-При: 100 000 долларов США – в номинации «Артисты балета» и 100 000 долларов США – в номинации «Хореографы».
Ольга Голодец отметила, что Конкурс артистов балета с первого года своего проведения открывал миру новые звезды и определял перспективу развития хореографического искусства. «От сегодняшнего конкурса зависит будущее балета. Те звёзды, которые откроются сегодня, будут определять будущее балета в ближайшие 4-8 лет», - сказала она.
В свою очередь народный артист СССР, хореограф Большого театра Юрий Григорович рассказал, что работает в жюри все 48 лет, что проводится конкурс. По его словам, не всегда они были одинаково интересными, но этот «может принести сюрпризы».
Всего на конкурс было подано 278 заявок из 28 стран. По итогам отборочного тура, проведённого по видеозаписям, к участию допущено 200 человек (170 участников в номинации «Артисты балета» и 30 участников в номинации «Хореографы») из 27 стран мира, в том числе из России, США, Украины, Бразилии, Южной Кореи, Германии, Китая и Японии.
Международный конкурс артистов балета был учреждён вслед за конкурсом П.И. Чайковского в 1969 году и в скором времени стал значимым явлением в мировом искусстве хореографии. Конкурс проводится раз в четыре года. У истоков его создания стояли легенды русского балетного искусства: Галина Уланова – председатель жюри I конкурса, Игорь Моисеев, возглавлявший его оргкомитет, Ольга Лепешинская – председатель оргкомитета многих последующих конкурсов. С 1973 года бессменным Председателем жюри и Художественным руководителем конкурса является выдающийся хореограф современности Юрий Григорович.
Московский балетный конкурс (как ещё принято его называть) открыл целую плеяду блестящих танцовщиков, ставших яркими звёздами мирового балета второй половины XX и начала XXI вв. Среди них Михаил Барышников, Вячеслав Гордеев, Владимир Малахов, Герман Корнехо, Миса Куранага, Тьяго Суареш, Евгения Образцова, Иван Васильев, Наталья Осипова и многие другие.
Количество участников за 12 прошедших конкурсов составляет 1198 человек. За всю историю в нем приняли участие представители 35 стран мира.
Представители 27 стран поборются за обладание гран-при XIII Международного конкурса артистов балета и хореографов, итоги которого подведут 20 июня.
«В преддверии праздника мы открываем крупнейший балетный смотр в мире, который не случайно среди журналистов называется «балетной олимпиадой», - сказал Министр культуры Владимир Мединский на предваряющей конкурс пресс-конференции.
Он также добавил, что оргкомитетом и попечительским советом конкурса, который возглавляет заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец, проведена большая работа. «Привлечён ряд спонсоров, помимо государственных средств, что позволило организовать конкурс на очень высоком уровне и обеспечить беспрецедентный призовой фонд», - сказал Владимир Мединский.
В 2017 году разыгрываются два Гран-При: 100 000 долларов США – в номинации «Артисты балета» и 100 000 долларов США – в номинации «Хореографы».
Ольга Голодец отметила, что Конкурс артистов балета с первого года своего проведения открывал миру новые звезды и определял перспективу развития хореографического искусства. «От сегодняшнего конкурса зависит будущее балета. Те звёзды, которые откроются сегодня, будут определять будущее балета в ближайшие 4-8 лет», - сказала она.
В свою очередь народный артист СССР, хореограф Большого театра Юрий Григорович рассказал, что работает в жюри все 48 лет, что проводится конкурс. По его словам, не всегда они были одинаково интересными, но этот «может принести сюрпризы».
Всего на конкурс было подано 278 заявок из 28 стран. По итогам отборочного тура, проведённого по видеозаписям, к участию допущено 200 человек (170 участников в номинации «Артисты балета» и 30 участников в номинации «Хореографы») из 27 стран мира, в том числе из России, США, Украины, Бразилии, Южной Кореи, Германии, Китая и Японии.
Международный конкурс артистов балета был учреждён вслед за конкурсом П.И. Чайковского в 1969 году и в скором времени стал значимым явлением в мировом искусстве хореографии. Конкурс проводится раз в четыре года. У истоков его создания стояли легенды русского балетного искусства: Галина Уланова – председатель жюри I конкурса, Игорь Моисеев, возглавлявший его оргкомитет, Ольга Лепешинская – председатель оргкомитета многих последующих конкурсов. С 1973 года бессменным Председателем жюри и Художественным руководителем конкурса является выдающийся хореограф современности Юрий Григорович.
Московский балетный конкурс (как ещё принято его называть) открыл целую плеяду блестящих танцовщиков, ставших яркими звёздами мирового балета второй половины XX и начала XXI вв. Среди них Михаил Барышников, Вячеслав Гордеев, Владимир Малахов, Герман Корнехо, Миса Куранага, Тьяго Суареш, Евгения Образцова, Иван Васильев, Наталья Осипова и многие другие.
Количество участников за 12 прошедших конкурсов составляет 1198 человек. За всю историю в нем приняли участие представители 35 стран мира.