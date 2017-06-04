ОРЕАНДА-НОВОСТИ 5 июня в рамках IX Международного молодёжного управленческого форума «Алтай. Точки Роста - 2017» пройдёт Международный молодёжный гастрономический фестиваль «Возрождаем традиции. Национальная кухня - территория дружбы, творчества и сотрудничества». Участие в нем примут 17 команд из Казахстана, Сербии, республик Алтай и Хакасия, Алтайского края, Кемеровской и Томской областей и др.



В рамках фестиваля будут работать две секции: соревновательная среди профессионалов в номинациях «Сладкая национальная выпечка» и «Сервировка праздничного национального стола», по завершении которой пройдёт «Стол дружбы», а также любительская - «Национальная выпечка». Участие в мероприятии примут представители Алжира, Вьетнама, Монголии, Нигерии и Таджикистана. Кроме того, шеф-повара ресторанов Москвы и Алтайского края проведут мастер-классы.



Международный молодёжный гастрономический фестиваль проводится с целью повысить профессиональное мастерство обучающихся профессиональных образовательных организаций и молодых специалистов организаций и предприятий в сфере культуры питания и гостеприимства в рамках традиций национальной трапезы.



Международный молодёжный гастрономический фестиваль «Возрождаем традиции. Национальная кухня - территория дружбы, творчества и сотрудничества» пройдёт 5 июня на базе туристско-рекреационного комплекса «Сибирское подворье» (село Новотырышкино Смоленского района). Начало в 12 часов.