ОРЕАНДА-НОВОСТИ С 14 по 16 июля в центре Санкт-Петербурга на площади Островского проходит XIII международный музыкальный фестиваль «Петроджаз». В программе – классика и соул, блюз и этно-рок, а также авангардные импровизации в исполнении самых ярких представителей джаза из разных стран мира.



«Петроджаз» открыл бенд Данилы Кутузова – это восходящая звезда. Музыканту еще нет 15 лет, но он уже является лауреатом различных конкурсов, в том числе Всероссийского конкурса «Синяя птица» и конкурса «Голос Петроджаза» прошлого года.



В фестивале принимают участие более 20 коллективов из России, Дании, Испании, Финляндии, Германии, Венгрии, Швейцарии, Эстонии, Литвы и Латвии. Впервые в нём примет участие оркестр Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки, а Давид Голощекин выступит со своим Ансамблем джазовой музыки.



15 июля, в субботу, программа начнется в 19.00, в воскресенье - в 13.00. Все три дня музыкальные группы, а также танцевальные коллективы будут выступать до 22.00. В перерывах между выступлениями музыкантов для всех желающих будут проводиться мастер-классы по джазовому танцу – степу и линди-хопу, сальсе и блюзу. Кроме того, запланирован большой музыкальный телемост, который свяжет площадь Островского и сцену «Дней Моря» в Таллине, где в это же время будет проходить эстонская версия фестиваля «Петроджаз».



Хедлайнерами в этом году станут джаз-фанковая группа из Риги Very Cool People, эстонский коллектив психоделического джаза Еstrada Оrchestra; ELLINA R - группа из Санкт-Петербурга, играющая в собственном стиле jazz-n-dance; а также одна из самых популярных венгерских этно-фьюжн групп - Djabe. Лидером танцевальной программы фестиваля станет танцовщица и хореограф Роксана Баттерфляй.