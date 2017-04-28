Межпарковый велопрокат заработает в "Сокольниках"
28.04.2017, 13:34
ОРЕАНДА-НОВОСТИ С 1 мая в «Сокольниках» стартует новый проект «Межпарковый велопрокат». Его запускает Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры вместе с городским общественным велопрокатом Velobike.ru.
Арендовать велосипед можно будет в одном парке, а вернуть в другом. Для этого понадобится зарегистрироваться при помощи телефона или банковской карты. Следующий шаг — оплатить доступ в терминале, на сайте или в мобильном приложении. Затем нужно будет ввести полученные логин и ПИН-код на руле велосипеда. Когда появится надпись «Удачной поездки», можно будет начинать прогулку. Первый маршрут проложат между «Сокольниками», садом имени Баумана и Таганским парком.
Поездки до получаса включены в стоимость доступа, за время свыше 30 минут берется дополнительная плата. Доступ на 24 часа стоит 150 рублей, на месяц — 600, а на весь сезон — 1200.
Проект будет работать до 1 ноября.
Арендовать велосипед можно будет в одном парке, а вернуть в другом. Для этого понадобится зарегистрироваться при помощи телефона или банковской карты. Следующий шаг — оплатить доступ в терминале, на сайте или в мобильном приложении. Затем нужно будет ввести полученные логин и ПИН-код на руле велосипеда. Когда появится надпись «Удачной поездки», можно будет начинать прогулку. Первый маршрут проложат между «Сокольниками», садом имени Баумана и Таганским парком.
Поездки до получаса включены в стоимость доступа, за время свыше 30 минут берется дополнительная плата. Доступ на 24 часа стоит 150 рублей, на месяц — 600, а на весь сезон — 1200.
Проект будет работать до 1 ноября.