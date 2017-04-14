Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с 60-летием Михаила Плетнёва
14.04.2017, 14:26
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Сергей Собянин поздравил с 60-летием художественного руководителя, главного дирижера Российского национального оркестра народного артиста России Михаила Плетнёва.
В телеграмме Мэра Москвы, в частности, говорится:
«Выдающийся дирижер, пианист и композитор, Вы вносите большой вклад в развитие музыкального искусства, расширение культурного диалога между народами и странами.
Обладая виртуозным мастерством, выступая с ведущими оркестрами мира, Вы завоевали признание и любовь публики в нашей стране и за рубежом. Благодаря Вам слушатели ближе познакомились со многими шедеврами русской и мировой классики. А написанные Вами концерты, симфонии и другие сочинения добавляют яркие, сочные краски в современную музыкальную палитру».
Советский и российский пианист, композитор и дирижер Михаил Плетнёв родился 14 апреля 1957 года в Архангельске. С 1974 по 1979 год учился в Московской консерватории. Активная концертная деятельность пианиста началась после победы на VI Международном конкурсе имени Петра Чайковского в 1978-м. Он выступал по всему миру с сольными программами и вместе с известнейшими оркестрами Европы и Америки, играл под управлением выдающихся дирижеров современности — Клаудио Аббадо, Бернарда Хайтинка, Лорина Маазеля, Зубина Меты, Курта Зандерлинга, Неэме Ярви.
В 1980 году Михаил Плетнёв дебютировал как дирижер, а в 1990-м основал Российский национальный оркестр.
В 1980 году Михаил Плетнёв дебютировал как дирижер, а в 1990-м основал Российский национальный оркестр.
В телеграмме Мэра Москвы, в частности, говорится:
«Выдающийся дирижер, пианист и композитор, Вы вносите большой вклад в развитие музыкального искусства, расширение культурного диалога между народами и странами.
Обладая виртуозным мастерством, выступая с ведущими оркестрами мира, Вы завоевали признание и любовь публики в нашей стране и за рубежом. Благодаря Вам слушатели ближе познакомились со многими шедеврами русской и мировой классики. А написанные Вами концерты, симфонии и другие сочинения добавляют яркие, сочные краски в современную музыкальную палитру».
Советский и российский пианист, композитор и дирижер Михаил Плетнёв родился 14 апреля 1957 года в Архангельске. С 1974 по 1979 год учился в Московской консерватории. Активная концертная деятельность пианиста началась после победы на VI Международном конкурсе имени Петра Чайковского в 1978-м. Он выступал по всему миру с сольными программами и вместе с известнейшими оркестрами Европы и Америки, играл под управлением выдающихся дирижеров современности — Клаудио Аббадо, Бернарда Хайтинка, Лорина Маазеля, Зубина Меты, Курта Зандерлинга, Неэме Ярви.
В 1980 году Михаил Плетнёв дебютировал как дирижер, а в 1990-м основал Российский национальный оркестр.
В 1980 году Михаил Плетнёв дебютировал как дирижер, а в 1990-м основал Российский национальный оркестр.