ОРЕАНДА-НОВОСТИ Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства парка «Зарядья». С наступлением тепла здесь продолжили высадку подросших деревьев, вскоре озеленяемый парк дополнят кустарники и многолетние цветы. Благоустройство новой рекреационной зоны в самом центре столицы идёт параллельно с масштабными работами по возведению основных объектов «Зарядья».



Уже готов на 90 процентов паркинг, строители приступают к покраске стен стоянки и монтажу инженерного оборудования. Приступили к чистовой отделке и в медиа-центре. В июле эти объекты уже сдадут. В течение месяца все «грязные» работы завершатся в ресторанах и кафе, которые откроются вместе с парком.



- «Зарядье» преображается, перестаёт быть похожим на груду бетона, уже больше — на парк, — отметил Сергей Собянин. — Здесь высаживают растения: 700 деревьев и кустарников. Идёт строительство «Парящего» моста, филармонии, информационного медиа-центра, Ледяной пещеры, кафе, ресторанов, обустраивается причал.



Одна из главных достопримечательностей - «Парящий» мост - уже в июне лишится временных опор, тогда же будут натянуты металлические канаты. Они будут удерживать многотонную вылетную консоль. Сооружение станет отличной смотровой площадкой и после своего ввода будет претендовать на рекорд, который, возможно, занесут в Книгу Гиннесса.



- Таких сооружений в России точно нет, - сказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин. — Мост станет смотровой площадкой, откуда откроется вид на Кремль и Москву-реку.



Глава компании-подрядчика пояснил, что в настоящее время завершается заливка бетона. Рабочим предстоит залить мелкими порциями ещё 150 кубометров раствора в основную конструкции моста. Полностью её завершат через полмесяца.



В настоящее время ведётся строительство ряда объектов на территории "Зарядья" и устройство наружных инженерных сетей и коммуникаций парка.



Помимо этого, строители уже установили пробные ограждающие стеклянные конструкции на «Парящем» мосту. После всех испытаний и согласований внешнего вида прозрачного забора с архитекторами строители приступят к укладке покрытия моста. Его выполнят из деревянной террасной доски. Лиственница, которой покроют площадку, обещает прослужить долгие-долгие годы.



Приводят в порядок и причал на набережной. Здесь строители вскоре отчитаются о завершении работ. В настоящее время они выполнили облицовку гранитом.



- Ведётся устройство наружных инженерных сетей и коммуникаций самого парка, — отметил Марс Газизуллин. — Создаваемые с нуля сети обеспечат качественный полив растений и освещение в «Зарядье».



Также в парке созданы жёлтые поддерживающие конструкции. Их возвели специально для того, чтобы в будущем часть «Зарядья» была накрыта стеклянной корой. Параллельно с этим идёт строительство Ледяной пещеры и филармонии. Концертный зал, в отличие, от основной территории парка откроется в 2018 году.



- Первые посетители смогут прийти в «Зарядье» уже этой осенью, - резюмировал Сергей Собянин.