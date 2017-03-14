Мини-выставка "Его назвали эталоном" стартует в Биологическом музее
14.03.2017, 13:52
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Государственный биологический музей имени К.А. Тимирязева приглашает на мини-выставку «Его назвали эталоном». Она открывается 14 марта и будет работать до 2 апреля.
Вниманию посетителей представят насекомых и растения, которые считаются типовыми, или эталонными. Так называются самые первые экземпляры, на примере которых учёные делают описание всего вида.
Это большая ценность, обычно подобные экземпляры хранятся в институтах и музеях. В фондах Биологического музея типовые экземпляры тоже есть. Это 43 жука, в основном жужелицы. Многие из них описаны Дмитрием Обыдовым, работавшим в музее в 1990–2000-х годах. В фондах также хранится 30 типовых экземпляров палеонтологических образцов — ископаемых растений и строматолитов.
На мини-выставке можно увидеть небольшую, но важную часть этого научного богатства. Среди экспонатов ископаемый папоротник флебоптерис; строматолит куссиелла, которому около полутора миллиардов лет; жук жужелица, встречающийся только на острове Уруп, который входит в Курильскую гряду, и многое другое.
Выставка входит в цикл «Топ-20. Самое-самое из фондов музея». В его рамках представят самые интересные экспонаты: редкие виды животных и растений, предметы из мемориальных коллекций известных естествоиспытателей, старейшие образцы из своих фондов, самых крупных и самых мелких представителей различных групп живых организмов, а также произведения изобразительного искусства по природной тематике.
Вниманию посетителей представят насекомых и растения, которые считаются типовыми, или эталонными. Так называются самые первые экземпляры, на примере которых учёные делают описание всего вида.
Это большая ценность, обычно подобные экземпляры хранятся в институтах и музеях. В фондах Биологического музея типовые экземпляры тоже есть. Это 43 жука, в основном жужелицы. Многие из них описаны Дмитрием Обыдовым, работавшим в музее в 1990–2000-х годах. В фондах также хранится 30 типовых экземпляров палеонтологических образцов — ископаемых растений и строматолитов.
На мини-выставке можно увидеть небольшую, но важную часть этого научного богатства. Среди экспонатов ископаемый папоротник флебоптерис; строматолит куссиелла, которому около полутора миллиардов лет; жук жужелица, встречающийся только на острове Уруп, который входит в Курильскую гряду, и многое другое.
Выставка входит в цикл «Топ-20. Самое-самое из фондов музея». В его рамках представят самые интересные экспонаты: редкие виды животных и растений, предметы из мемориальных коллекций известных естествоиспытателей, старейшие образцы из своих фондов, самых крупных и самых мелких представителей различных групп живых организмов, а также произведения изобразительного искусства по природной тематике.