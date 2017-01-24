Министр культуры поздравил Юрия Башмета с днём рождения
24.01.2017, 18:56
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министр культуры Российской Федерации поздравил Юрия Башмета с днём рождения.
В своём обращении глава ведомства отметил, что музыкант свою жизнь посвятил искусству, состоялся как выдающийся дирижёр, талантливый музыкант и мудрый руководитель.
"Изо дня в день Вы вкладываете большие силы в развитие отечественной классической музыки, её продвижению за рубежом.
Отдельно хочется отметить и Ваше внимание по отношению к молодым исполнителям и перспективам их творчества. Это поистине колоссальный вклад в будущее российской музыкальной культуры, за который мы Вам очень благодарны".
В своём обращении глава ведомства отметил, что музыкант свою жизнь посвятил искусству, состоялся как выдающийся дирижёр, талантливый музыкант и мудрый руководитель.
"Изо дня в день Вы вкладываете большие силы в развитие отечественной классической музыки, её продвижению за рубежом.
Отдельно хочется отметить и Ваше внимание по отношению к молодым исполнителям и перспективам их творчества. Это поистине колоссальный вклад в будущее российской музыкальной культуры, за который мы Вам очень благодарны".