ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министр культуры России Владимир Мединский поздравил Константина Хабенского с юбилеем.



В телеграмме, в частности, говорится: "Вы обладаете редким, самобытным талантом, созданные Вами герои всегда вызывают искреннюю симпатию, близки и понятны зрителям. Один из наиболее популярных и востребованных отечественных актёров современности, Вас любят многочисленные поклонники, неизменно стремятся попасть на фильмы и спектакли с Вашим участием.

Особо хочу отметить Вашу благотворительную деятельность. Благодаря Вашей отзывчивости, вниманию и бескорыстным усилиям множество больных детей получили шанс обрести здоровье, приобрели надежду на доброе будущее".