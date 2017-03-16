Министр культуры РФ поздравил Сергея Юрского с днём рождения
16.03.2017, 14:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский поздравил народного артиста России Сергея Юрского с днём рождения.
В телеграмме, в частности, говорится: "Ваш многогранный талант сполна раскрылся в десятках выдающихся актёрских и режиссёрских работ, а также в литературных произведениях, написанных очень живым и доступным языком.
На театральной сцене и в кино Вы создали незабываемые образы Остапа Бендера в "Золотом телёнке" и Фердыщенко в постановке "Идиота", дяди Мити в комедии "Любовь и голуби" и Чудака в "Человеке ниоткуда". Благодаря этим ярким и самобытным ролям Вы не только покорили сердца зрителей, но и снискали глубокое уважение в профессиональном сообществе. Особо отмечу, что и по сей день Вы остаётесь в отличной творческой форме, отдавая огромные силы служению в Театре имени Моссовета. Искренне желаю Вам крепкого здоровья, удачи и благополучия!"
В телеграмме, в частности, говорится: "Ваш многогранный талант сполна раскрылся в десятках выдающихся актёрских и режиссёрских работ, а также в литературных произведениях, написанных очень живым и доступным языком.
На театральной сцене и в кино Вы создали незабываемые образы Остапа Бендера в "Золотом телёнке" и Фердыщенко в постановке "Идиота", дяди Мити в комедии "Любовь и голуби" и Чудака в "Человеке ниоткуда". Благодаря этим ярким и самобытным ролям Вы не только покорили сердца зрителей, но и снискали глубокое уважение в профессиональном сообществе. Особо отмечу, что и по сей день Вы остаётесь в отличной творческой форме, отдавая огромные силы служению в Театре имени Моссовета. Искренне желаю Вам крепкого здоровья, удачи и благополучия!"