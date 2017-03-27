Министр культуры РФ поздравил работников культуры с Всемирным днём театра
27.03.2017, 12:19
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Владимир Мединский поздравил работников культуры с Всемирным днём театра.
Дорогие актёры и режиссёры, художники и сценаристы, гримёры, суфлёры и светооператоры, сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Всемирным днём театра!
Вы служите одному из древнейших творческих начал человечества – на протяжении тысячелетий театр остаётся прочным и надёжным столпом всей мировой культуры. Каждая из вех становления театра принесла что-то своё: лучшие умы Древней Греции были заняты сочинением театральных пьес, в Средневековье драматическое искусство обрело свои современные формы, а эпоха Возрождения подарила нам оперу и балет.
Вопреки всем опасениям и сомнениям, театр был и остаётся неподвластным времени, уверенно сохраняет свои позиции во все века. Огромный вклад в театральную сокровищницу внесли и отечественные мастера. Немирович-Данченко, Мейерхольд, Вахтангов, Товстоногов – можно долго продолжать перечислять легендарных режиссёров нашей страны, имена которых известны всему миру.
«Театр есть искусство отражать», – сказал великий Станиславский. Театр как зеркало вторит культурным требованиям публики, здесь нет дублей и монтажа, театр – это лишь живая связь между сценой и залом. Его невозможно навязать, нельзя сделать средством и орудием, иначе зритель попросту не придёт в такое место. Однако российский зритель ходит в театр с большим удовольствием: за четыре года посещаемость федеральных театров выросла на 20%, более чем наполовину усилилась гастрольная активность, по всей стране открываются, восстанавливаются и реставрируются театральные сцены и площадки. Вот оно – реальное отражение запросов аудитории, самая справедливая, объективная и беспристрастная оценка вашей деятельности, уважаемые театральные работники.
Пусть российский театр и впредь хранит свои бесценные традиции, развивается и процветает. Желаю вам безграничного вдохновения, счастья, здоровья и всяческих успехов! С праздником!", - говорится в послании министра.
Дорогие актёры и режиссёры, художники и сценаристы, гримёры, суфлёры и светооператоры, сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Всемирным днём театра!
Вы служите одному из древнейших творческих начал человечества – на протяжении тысячелетий театр остаётся прочным и надёжным столпом всей мировой культуры. Каждая из вех становления театра принесла что-то своё: лучшие умы Древней Греции были заняты сочинением театральных пьес, в Средневековье драматическое искусство обрело свои современные формы, а эпоха Возрождения подарила нам оперу и балет.
Вопреки всем опасениям и сомнениям, театр был и остаётся неподвластным времени, уверенно сохраняет свои позиции во все века. Огромный вклад в театральную сокровищницу внесли и отечественные мастера. Немирович-Данченко, Мейерхольд, Вахтангов, Товстоногов – можно долго продолжать перечислять легендарных режиссёров нашей страны, имена которых известны всему миру.
«Театр есть искусство отражать», – сказал великий Станиславский. Театр как зеркало вторит культурным требованиям публики, здесь нет дублей и монтажа, театр – это лишь живая связь между сценой и залом. Его невозможно навязать, нельзя сделать средством и орудием, иначе зритель попросту не придёт в такое место. Однако российский зритель ходит в театр с большим удовольствием: за четыре года посещаемость федеральных театров выросла на 20%, более чем наполовину усилилась гастрольная активность, по всей стране открываются, восстанавливаются и реставрируются театральные сцены и площадки. Вот оно – реальное отражение запросов аудитории, самая справедливая, объективная и беспристрастная оценка вашей деятельности, уважаемые театральные работники.
Пусть российский театр и впредь хранит свои бесценные традиции, развивается и процветает. Желаю вам безграничного вдохновения, счастья, здоровья и всяческих успехов! С праздником!", - говорится в послании министра.