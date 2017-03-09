Министр культуры встретился с популярными интернет-блогерами
09.03.2017, 18:50
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министр культуры Российской Федерации провёл встречу с популярными интернет-блогерами. Перед её началом собравшимся продемонстрировали ролик, в котором молодые люди зачастую не могли ответить на самые простые вопросы, связанные с культурной и исторической тематикой, или продолжить строчку, с которой начинается знаменитое стихотворное произведение.
"Проблема не в том, что люди не знают, с какой строки начинается "Евгений Онегин", а в том, что они и не хотят этого знать. Они считают, что это бессмысленные, лишние знания, которые не ведут к жизненному успеху", - сказал Владимир Мединский, обращаясь к участникам встречи.
"Вы - новые СМИ, у вас аудитория больше, чем та, с которой обычно работает телевидение. Она у вас объективно растёт и она молодая, что важно", - добавил глава Минкультуры.
Блогеры рассказали Министру, что желание сделать видеоматериал о том или ином учреждении культуры или событии часто упирается в их закрытость для видеосъёмки. В свою очередь, Владимир Мединский предложил составить список представителей интернет-сообщества, для которых двери музеев и театров, подведомственных Минкультуры России, будут открыты.
"Мы можем создать список лучших блогеров, тех, кто захочет работать в нашей команде, и обеспечить их почти круглосуточным проходом во все наши музеи, заповедники, театры. Если захотите сделать какой-либо специализированный репортаж, вас ещё и сопроводят, всё покажут", - сказал он.
Также Министр предложил создать общий видеоканал просвещения, в наполнении которого принимали бы участие многие популярные представители интернет-сообщества. Кроме того, глава Минкультуры России предложил блогерам провести ещё одну встречу через неделю, чтобы "рассмотреть уже конкретные предложения".
"Проблема не в том, что люди не знают, с какой строки начинается "Евгений Онегин", а в том, что они и не хотят этого знать. Они считают, что это бессмысленные, лишние знания, которые не ведут к жизненному успеху", - сказал Владимир Мединский, обращаясь к участникам встречи.
"Вы - новые СМИ, у вас аудитория больше, чем та, с которой обычно работает телевидение. Она у вас объективно растёт и она молодая, что важно", - добавил глава Минкультуры.
Блогеры рассказали Министру, что желание сделать видеоматериал о том или ином учреждении культуры или событии часто упирается в их закрытость для видеосъёмки. В свою очередь, Владимир Мединский предложил составить список представителей интернет-сообщества, для которых двери музеев и театров, подведомственных Минкультуры России, будут открыты.
"Мы можем создать список лучших блогеров, тех, кто захочет работать в нашей команде, и обеспечить их почти круглосуточным проходом во все наши музеи, заповедники, театры. Если захотите сделать какой-либо специализированный репортаж, вас ещё и сопроводят, всё покажут", - сказал он.
Также Министр предложил создать общий видеоканал просвещения, в наполнении которого принимали бы участие многие популярные представители интернет-сообщества. Кроме того, глава Минкультуры России предложил блогерам провести ещё одну встречу через неделю, чтобы "рассмотреть уже конкретные предложения".