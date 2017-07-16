Министр культуры выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Толоконникова
16.07.2017, 17:14
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министр культуры Российской Федерации выразил соболезнования в связи со смертью Владимира ТолоконниковаИз жизни ушёл Владимир Толоконников, замечательный человек, артист большого, щедрого дарования. Он отличался поистине виртуозным владением актёрским мастерством, умением ярко сыграть любую роль. Владимир Алексеевич покорял публику своим неповторимым обаянием, удивительной харизмой, особой искренностью.
Благодаря редкому таланту Владимир Толоконников запомнился миллионам зрителей работами, ставшими знаковыми для отечественного кинематографа. А выдающиеся профессиональные качества – преданность избранному делу, самоотдача и трудолюбие – по праву снискали Владимиру Алексеевичу неподдельное уважение среди коллег.
Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и поклонникам Владимира Алексеевича Толоконникова. Разделяю горечь вашей утраты.
Благодаря редкому таланту Владимир Толоконников запомнился миллионам зрителей работами, ставшими знаковыми для отечественного кинематографа. А выдающиеся профессиональные качества – преданность избранному делу, самоотдача и трудолюбие – по праву снискали Владимиру Алексеевичу неподдельное уважение среди коллег.
Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и поклонникам Владимира Алексеевича Толоконникова. Разделяю горечь вашей утраты.
Источник: Министерство культуры РФ