Минкульт отметил существенный рост внутреннего и въездного туризма
11.03.2017, 18:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Владимир Мединский отметил существенный рост внутреннего и въездного туризма.
Об этом Министр культуры Российской Федерации заявил на открытии XII Международной туристкой выставки "Интурмаркет", которая проходит в "Крокус-Экспо".
"Внутренний турпоток увеличился в 2016 году на 10 процентов. Помимо Санкт-Петербурга и Москвы к регионам-лидерам в части роста турпотока относятся Татарстан, Алтайский и Краснодарский край", - подчеркнул Владимир Мединский.
Кроме того, по его словам, рост показал и въездной туризм из-за рубежа, который увеличился в 2016 году на 7 проц.
"Абсолютным лидером здесь неожиданно оказался Иран - к предыдущему году рост составил 72 процента", - отметил Министр. Также среди групп стран-лидеров: Китай, Корея и Индия (рост порядка 20 проц. к предыдущему году).
"Нам приятно видеть, что рост дали и такие традиционно принимающие туристов страны как Испания (12 проц.), Италия и Франция (рост по 5 проц. в каждой из стран)", - сообщил глава Минкультуры России. По его мнению, "это говорит о том, что несмотря ни на какую пропагандистскую кампанию в отношении России, которая в последнее время разворачивается в западных СМИ, европейцы хотят приезжать в Россию и лично убедиться в удивительной красоте нашей страны, обладающей богатой историей и культурой".
Говоря о выездном туризме в 2016 году, Владимир Мединский сообщил, что количество российский туристов увеличилось на целом ряде направлений, это Кипр (рост 40 проц.), Китай (рост 30 проц.), Греция (рост 20 проц.) и Испания (рост 15 проц.).
XII Международная туристская выставка "Интурмаркет" проходит в Красногорске с 11 по 13 марта.
Об этом Министр культуры Российской Федерации заявил на открытии XII Международной туристкой выставки "Интурмаркет", которая проходит в "Крокус-Экспо".
"Внутренний турпоток увеличился в 2016 году на 10 процентов. Помимо Санкт-Петербурга и Москвы к регионам-лидерам в части роста турпотока относятся Татарстан, Алтайский и Краснодарский край", - подчеркнул Владимир Мединский.
Кроме того, по его словам, рост показал и въездной туризм из-за рубежа, который увеличился в 2016 году на 7 проц.
"Абсолютным лидером здесь неожиданно оказался Иран - к предыдущему году рост составил 72 процента", - отметил Министр. Также среди групп стран-лидеров: Китай, Корея и Индия (рост порядка 20 проц. к предыдущему году).
"Нам приятно видеть, что рост дали и такие традиционно принимающие туристов страны как Испания (12 проц.), Италия и Франция (рост по 5 проц. в каждой из стран)", - сообщил глава Минкультуры России. По его мнению, "это говорит о том, что несмотря ни на какую пропагандистскую кампанию в отношении России, которая в последнее время разворачивается в западных СМИ, европейцы хотят приезжать в Россию и лично убедиться в удивительной красоте нашей страны, обладающей богатой историей и культурой".
Говоря о выездном туризме в 2016 году, Владимир Мединский сообщил, что количество российский туристов увеличилось на целом ряде направлений, это Кипр (рост 40 проц.), Китай (рост 30 проц.), Греция (рост 20 проц.) и Испания (рост 15 проц.).
XII Международная туристская выставка "Интурмаркет" проходит в Красногорске с 11 по 13 марта.