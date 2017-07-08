Минкультуры России совместно с регионами разработает дорожную карту развития детских школ искусств
08.07.2017, 19:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Об этом на заседании коллегии Министерства культуры Российской Федерации сообщила директор Департамента науки и образования ведомства Александра Аракелова.
Он отметила, что в настоящее время в России функционируют 5 тысяч детских школ искусств (ДШИ), в которых обучаются более 1,5 млн. детей. По её словам, основные проблемы ДШИ связаны с их низким финансированием, поскольку большинство из них являются муниципальными. "Это сказывается не только на состоянии школ, денежном обеспечении педагогов и на состоянии материально-технической базы, детям просто не на чем играть, но и на качестве образования", - отметила директор департамента.
В решении коллегии, в частности, содержатся предложения главам регионов рассмотреть вопрос об увеличении заработной платы преподавателям детских школ искусств. Кроме того, предложены меры, касающиеся обновления материально-технической базы школ и реализации преимущественно предпрофессиональных, а не общеобразовательных программ.
"Школы должны реализовывать те программы, которые у них исторически сложились, иначе наша трёхуровневая система - школа - училище - вуз - перестанет нормально функционировать", - подчеркнула Александра Аракелова. По её словам, Минкультуры России также планирует вместе с региональными Министерствами культуры разработать дорожную карту, где все эти проблемы и варианты их решения будут обозначены. Также планируется создать ресурсно-отраслевой центр по развитию ДШИ на базе Российской академии музыки им.Гнесиных. Популяризовать систему художественного образования предлагается при помощи тематических фильмов.
Со своей стороны первый заместитель Министра культуры Российской Федерации Владимир Аристархов подчеркнул, что государство в курсе проблем, связанных с детскими школами искусств. Он напомнил, что ранее Правительством России было принято решение о выделении нескольких миллионов рублей на закупку музыкальных инструментов.
Он отметила, что в настоящее время в России функционируют 5 тысяч детских школ искусств (ДШИ), в которых обучаются более 1,5 млн. детей. По её словам, основные проблемы ДШИ связаны с их низким финансированием, поскольку большинство из них являются муниципальными. "Это сказывается не только на состоянии школ, денежном обеспечении педагогов и на состоянии материально-технической базы, детям просто не на чем играть, но и на качестве образования", - отметила директор департамента.
В решении коллегии, в частности, содержатся предложения главам регионов рассмотреть вопрос об увеличении заработной платы преподавателям детских школ искусств. Кроме того, предложены меры, касающиеся обновления материально-технической базы школ и реализации преимущественно предпрофессиональных, а не общеобразовательных программ.
"Школы должны реализовывать те программы, которые у них исторически сложились, иначе наша трёхуровневая система - школа - училище - вуз - перестанет нормально функционировать", - подчеркнула Александра Аракелова. По её словам, Минкультуры России также планирует вместе с региональными Министерствами культуры разработать дорожную карту, где все эти проблемы и варианты их решения будут обозначены. Также планируется создать ресурсно-отраслевой центр по развитию ДШИ на базе Российской академии музыки им.Гнесиных. Популяризовать систему художественного образования предлагается при помощи тематических фильмов.
Со своей стороны первый заместитель Министра культуры Российской Федерации Владимир Аристархов подчеркнул, что государство в курсе проблем, связанных с детскими школами искусств. Он напомнил, что ранее Правительством России было принято решение о выделении нескольких миллионов рублей на закупку музыкальных инструментов.
Источник: Министерство культуры РФ