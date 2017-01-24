ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Минкультуры России будет содействовать сохранению и развитию репертуарного театра. Об этом на заседании Рабочей группы по вопросам литературы, искусства и народного творчества Общественного совета при Минкультуры России сказал заместитель Министра культуры Российской Федерации Александр ЖуравскийТаким образом он прокомментировал призыв участников заседания к Министерству культуры Российской Федерации содействовать сохранению традиционного репертуарного театра на территории России.

«Мы поддержим Общественный совет, потому что репертуарный театр - уникальное явление. Это наш вклад в мировую культуру. Многие из тех психологических актеров, которые нам нравятся, - это воспитанники тех поколений актеров, которые воспитывались по системе Станиславского», - сказал Александр Журавский.

По его мнению, "столкновение в искусстве традиций и новаторства является естественным процессом", поэтому и проектный театр, наряду с репертуарным, должен свободно развиваться.

«Искусство воспитывает не всегда дидактически, оно не может быть исключительно прикладным. Всегда будет столкновение традиций и новаций. Для Минкультуры России очевидно, что проектный театр оказывается дороже репертуарного. Он должен существовать и свободно развиваться, но мы должны отдавать себе отчет, сколько это стоит, и как влияет на развитие театра в стране», - пояснил он.