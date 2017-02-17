ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Главы Министерства культуры Российской Федерации и Министерства обороны Российской Федерации подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает, в частности, взаимодействие в сфере патриотического и военно-исторического воспитания, а также туризма.

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, соглашение будет способствовать дальнейшему развитию не только отношений министерств, но тех больших и важных проектов, которые предполагается создавать в будущем.

Со своей стороны, глава Минкультуры России отметил плодотворное сотрудничество ведомств, в том числе в музейной сфере, подчеркнув, что оба федеральных ведомства преследуют схожие цели. Кроме того, Владимир Мединский рассказал о ряде проектов, которые в настоящее время реализует Министерство культуры Российской Федерации. В частности, речь шла о создании новых военных музеев и открытии на базе подведомственных федеральному ведомству учебных заведений музыкальных кадетских корпусов.

Министр культуры также сообщил, что в настоящее время Минкультуры России работает над созданием Музея Зои Космодемьянской, первого в России Музея московских стрельцов и Музея военной формы.

Глава Минкультуры также напомнил, что в настоящее время продолжается работа по созданию Музея военной формы (Музей Российского военно-исторического общества), где будет показана история развития военного мундира - начиная от кольчуги, до современной формы «Ратник». Это совместный проект Российского военно-исторического общества и Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации. В основе музейной коллекции будущего музея – 200 экспонатов Музея истории военной формы одежды в посёлке Бахчиванджи Щёлковского района.

Также Владимир Мединский предложил создать рабочую группу, которая будет координировать взаимодействие между ведомствами по разным направлениям, в том числе в рамках работы над проектом «Парк «Патриот».