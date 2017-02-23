Минкультуры и Тульский музей оружия дарят защитникам Отечества обновлённый проект "Оружие героев"
23.02.2017, 21:08
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В День защитника Отечества Минкультуры России и портал «Культура.РФ» выпустили обновление мультимедийного проекта Тульского государственного музея оружия – «Оружие героев».
Проект «Оружие героев» – виртуальный музей и мобильное приложение, запуск которых состоялся в декабре 2016 года, в считанные дни приобретя популярность у интернет-пользователей.
Количество пользователей, установивших мобильное приложение, превысило 350 тысяч.
«Оружие героев» - это 10 редких экспонатов из фондов Тульского государственного музея оружия. Это первые модели в серии, наградное и именное оружие. Винтовки и карабины, пулеметы и револьверы, которые воссоздавались по реальным фотографиям, старинным чертежам и наставлениям - инструкциям по устройству оружия. В ходе создания сотрудники Тульского музея работали вместе с digital-специалистами и экспертами по 3D-моделированию.
Это помогло создать ресурс с исторически достоверными и реалистичными экспонатами. Среди образцов - трехлинейная винтовка Мосина 1891 года с заводским номером №1, пехотная винтовка Бердана образца 1870 года, изготовленная в честь посещения членами императорской семьи Тульского оружейного завода, и раритетный экземпляр автомата Федорова образца 1915 года.
23 февраля Минкультуры России анонсирует масштабное обновление проекта.
Ещё более масштабные изменения коснулись мобильного приложения «Оружие героев» для iOS и Android. В приложении можно в режиме «рентгена» увидеть, как происходит выстрел с замедлением до 1/500 секунды. Свободно летающая камера позволит в деталях рассмотреть как внешнее оформление, так и внутреннее устройство шедевров инженерной мысли. Приложение переведено на 15 языков и доступно во всех странах мира.
Проект «Оружие героев» – виртуальный музей и мобильное приложение, запуск которых состоялся в декабре 2016 года, в считанные дни приобретя популярность у интернет-пользователей.
Количество пользователей, установивших мобильное приложение, превысило 350 тысяч.
«Оружие героев» - это 10 редких экспонатов из фондов Тульского государственного музея оружия. Это первые модели в серии, наградное и именное оружие. Винтовки и карабины, пулеметы и револьверы, которые воссоздавались по реальным фотографиям, старинным чертежам и наставлениям - инструкциям по устройству оружия. В ходе создания сотрудники Тульского музея работали вместе с digital-специалистами и экспертами по 3D-моделированию.
Это помогло создать ресурс с исторически достоверными и реалистичными экспонатами. Среди образцов - трехлинейная винтовка Мосина 1891 года с заводским номером №1, пехотная винтовка Бердана образца 1870 года, изготовленная в честь посещения членами императорской семьи Тульского оружейного завода, и раритетный экземпляр автомата Федорова образца 1915 года.
23 февраля Минкультуры России анонсирует масштабное обновление проекта.
Ещё более масштабные изменения коснулись мобильного приложения «Оружие героев» для iOS и Android. В приложении можно в режиме «рентгена» увидеть, как происходит выстрел с замедлением до 1/500 секунды. Свободно летающая камера позволит в деталях рассмотреть как внешнее оформление, так и внутреннее устройство шедевров инженерной мысли. Приложение переведено на 15 языков и доступно во всех странах мира.